Punta Gorda ferme ses bureaux et supprime la collecte des déchets

Impacts Helene : Punta Gorda ferme les bureaux du gouvernement et annule la collecte des déchets jeudi Mise à jour : 16 h 33 HAE le 25 septembre 2024

IL EST PRÉVU RESTER À ENVIRON 102 150 MILLES AU LARGE DE NOS CÔTES. Je veux prendre un moment pour vous expliquer la chronologie et les impacts, d’accord ? ALORS, QU’ALLEZ-VOUS VOIR DANS VOTRE QUARTIER ? NOUS AVONS UN COMTÉ PAR COMTÉ. Regardez ça avec la météorologue Lauren Hope dans un instant. Mais je veux commencer par quel sera l’impact le plus important pour nous dans le sud-ouest de la Floride. Et c’est la recherche de tempête. MAINTENANT, CELA VA ÊTRE BEAUCOUP PLUS HAUT SUR LA CÔTE DU GOLFE DE FLORIDE. MAIS POUR NOUS, POINTE DE SURPRESSION, DE 3 À 5 PIEDS LE LONG DE LA LITTORAL. Voilà donc Lee Charlotte et le comté de Collier. ET NOUS ALLONS MÊME PROBABLEMENT VOIR UNE QUELQUE NIVEAU D’EAU MONTER EN Amont DE LA RIVIÈRE. DONC LA RIVIÈRE CALOOSAHATCHEE ET LE PORT DE CHARLOTTE, LA RIVIÈRE DE LA PAIX LÀ POUR UN GORDA ET CE MOMENT DE RECHERCHE DE TEMPÊTE NE SERAIT PAS AVANT JEUDI. PROBABLEMENT EN FIN DE MATINÉE ET JUSQU’À L’APRES-MIDI. HEUREUSEMENT, NOUS ALLONS ÊTRE DANS DES CYCLES DE MARÉE BASSE. EST-CE QUE LES VENTS ARRIVENT SUR LA TERRITOIRE. LES VENTS LES PLUS FORTS ARRIVENT SUR LA TERRITOIRE JEUDI APRES-MIDI. ET PUIS LE VENT, DES VENTS DE TEMPÊTE TROPICALE PRÉVUS À DES VENTS SOUTENUS ENTRE 25 À 35 MILLES PAR HEURE. VA ÊTRE PLUS ÉLEVÉ PRÈS DE LA CÔTE. PLUS BAS À mesure que vous vous dirigez vers l’intérieur des terres. RAFALES DE VENT ENTRE 45 ET 65. ET CELA SERA PRINCIPALEMENT CETTE NUIT ET PUIS TOUTE LA JOURNEE DE JEUDI ET PUIS IL Y A LA MENACE DE TORNADE. C’EST QUELQUE CHOSE QUE NOUS VOYONS SOUVENT AVEC LE SYSTÈME TROPICAL. Nous surveillerons donc l’une de ces cellules pour essayer de tourner. ET CELA COMMENCE. IL SEMBLE TARD CE SOIR JUSQU’À JEUDI MATIN JUSQU’À JEUDI APRES-MIDI. Et puis Allen a mentionné la pluie. IL EXISTE UNE RISQUE D’INONDATIONS LOCALISÉES. LA PLUIE DURERA LE PLUS LONGTEMPS ET COMMENCERA AVANT QUE TOUT D’AUTRE COMMENCE À VOIR CERTAINES DE CES BANDES DE PLUIE SE DÉPLACER CET APRÈS-MIDI ET REGARDANT 3 À 5 POUCES DE PLUIE PRÈS DE LA CÔTE ET ENVIRON 2 À 4 POUCES DE PLUIE COMME NOUS AVONS EU UN UN PETIT PEU. IL POUR L’INTÉRIEUR À L’EST DE LA I-75. Voilà donc ce cône de prévision mis à jour. NOUS PRÉVOYONS TOUJOURS DEVENIR UN OURAGAN MAJEUR, MAIS LES VENTS LES PLUS FORTS RESTERONT À L’OUEST DE NOUS. Mais vous pouvez voir quel impact cela va avoir sur tout l’état de Floride. LES ZONES OMBRÉES EN JAUNE. CE SONT TOUS DES AVERTISSEMENTS DE TEMPÊTE TROPICALE JUSQU’À JACKSONVILLE, EN FLORIDE. ET DONC ÉVIDEMMENT NOUS AVONS CES AVERTISSEMENTS EN PLACE POUR LE SUD-OUEST DE LA FLORIDE. ET LES MOYENS D’AVERTISSEMENT S’ATTENDENT À DES CONDITIONS DE TEMPÊTE TROPICALE. NOUS AVONS UN AVERTISSEMENT D’ONDE DE TEMPÊTE ET CETTE COULEUR VIOLET PLUS PROFOND. HIER, NOUS AVONS EU UNE MONTRE. ALORS MAINTENANT, CELA A ÉTÉ MISE À NIVEAU EN UN AVERTISSEMENT, CE QUI SIGNIFIE QUE NOUS N’ATTENDONS QU’À VOIR UNE QUELQUE ONDE DE TEMPÊTE. ET ENCORE, CELA SERA LE PLUS GRAND IMPACT POUR NOUS, PLUS DE 12 PIEDS DE SURVEILLANCE POUR LE GRAND BEND DE FLORIDE. MAIS VOUS POUVEZ VOIR LA ZONE DÉTAILLÉE EN JAUNE DEPUIS LE PORT DE CHARLOTTE, LES ÎLES DU COMTÉ DE LEE À NAPLES ET L’ÎLE DE MARCO. Attendez-vous à voir une onde de tempête de 3 à 5 pieds. ET JE PENSE QUE LE MOMENT SERAIT TRÈS PROBABLE LORSQUE NOUS SERONS PENDANT LES HEURES DE LA MATINÉE JEUDI ET PUIS PROBABLEMENT ATTEINDRE LORSQUE NOUS EN TROUVONS JEUDI APRÈS-MIDI. VOICI UN APERÇU DES PRÉVISIONS DE VENT ET JE VEUX VOUS MONTRER D’ABORD UNE IMAGE PLUS GRANDE ET NOTER À LA RAPIDITÉ LA RAPIDITÉ LA TEMPÊTE SE RENFORCE. NOUS NOUS ATTENTONS QUE CE QUE NOUS APPELONS UNE INTENSIFICATION RAPIDE. CE SONT LES VENTS DE FORCE OURAGAN. NOUS NOUS ATTENDONS QUE CELA RESTERA À L’OUEST ET LES MODÈLES SONT TRÈS CONFORMES À CELA. NOUS N’ATTENDONS PAS QUE CELA FAIT DES TOURNAGES COMME NOUS AVONS VU AVEC LES TEMPÊTES PRÉCÉDENTES. MAIS S’ATTENDANT À VOIR DES VENTS DE TEMPÊTE TROPICALE ICI ALORS QUE NOUS AVONS TRAVERS LA JOURNÉE DE JEUDI, LES VENTS TOURNENT SUR LA TERRE JEUDI APRÈS-MIDI. Et c’est ce qui va nous aider à repousser l’eau contre la côte et à amener ces inquiétudes liées aux ondes de tempête ici pour nous dans le sud-ouest de la Floride. LES VENTS COMMENCERONT À FAIBLER À mesure que nous passerons la journée de vendredi, de jeudi soir et de vendredi matin. Je jette juste un coup d’œil rapide aux rafales de vent que nous allons voir et je l’enverrai ensuite à l’aide de la météorologue Lauren. AUJOURD’HUI, LES VENTS COMMENCERONT À SE FORMER UN PEU D’ICI CETTE NUIT AVEC DES RAFALES JUSQU’À 20, MAIS C’EST VRAIMENT JEUDI. NOUS NOUS PRÉVOYONS DE VOIR NOS VITESSES DE VENT LES PLUS ÉLEVÉES JEUDI MATIN, DES RAFALES PLUS PROCHES D’ENVIRON 35 À 45 MILLES PAR HEURE. ET NOUS VERRONS CERTAINS DE CES CHIFFRES PLUS PROCHES DE 50, MÊME PLUS PROCHES DE 60 À 65. POUR CERTAINES DES ÎLES-BARRIÈRES