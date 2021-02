Punky Brewster Stars Tease Reboot Easter Eggs & More!

Punky Brewster fans, votre heure est venue!

La renaissance par Peacock de la sitcom classique des années 1980, centrée sur une petite fille élevée par un parent d’accueil, arrive demain sur la plate-forme de streaming NBCUniversal (!), Et E! Les nouvelles ont compris à quoi s’attendre des stars de la série, Soleil Moon Frye et Cherie Johnson.

Les deux actrices reprennent leurs rôles depuis le nouveau Punky Brewster est une continuation de l’histoire originale, seulement maintenant, Punky a grandi et une mère célibataire essayant juste de mettre de l’ordre dans sa vie – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle rencontre une jeune fille dans le système de placement familial qui ne peut s’empêcher de lui rappeler de son moi d’enfance.

« Je pense que le Punky le redémarrage a tellement au cœur de ce que l’original avait, « Soleil, qui joue le personnage principal, a déclaré à Cherie dans le clip exclusif ci-dessus. » Et nous avons vraiment essayé de le garder authentiquement comme l’OG Punky, et il a toujours du sperme, et il est toujours amusant et il a toujours de l’humour, mais il a aussi la réalité et l’authenticité de l’original. Et pour cela, je suis si fier. «