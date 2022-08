Punjabi Beats Roar à la cérémonie de clôture du CWG 2022

La cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham a pris une nouvelle dimension avec les nombreuses chansons punjabi qui y sont jouées, dont « 295 » de feu Sidhu Moose Wala. ‘Mundiyan To Bachke’ de Panjabi MC a également joué; c’est la toute première chanson de Bhangra à atteindre le top 10 britannique en 2002 et représente une génération à travers Birmingham dans les années 90 au milieu d’un phénomène culturel connu sous le nom de Day Timers – lorsque de jeunes Asiatiques britanniques allaient dans des boîtes de nuit pendant la journée. La chanson de Rajinder Singh a également été jouée.

Des vidéos des rythmes punjabi résonnant au-dessus du stade Alexander ont été partagées par de nombreuses personnes sur Twitter. Les danseurs de Bhangra se produisant lors de la cérémonie ont également été applaudis.

#Birmingham avant – bal de la cérémonie de clôture #SidhuMooseWala pic.twitter.com/Ta7eWG1K6w — Député Preet Kaur Gill (@PreetKGillMP) 8 août 2022

Chansons punjabi lors de la cérémonie de clôture de #CWG à #Birmingham.

au cas où vous auriez manqué de regarder.. pic.twitter.com/5XDIseusZQ — Kiran Bedi (@thekiranbedi) 9 août 2022

Cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre, où la musique et les chansons punjabi ont été jouées en bonne place. Chaque Indien devrait en être fier pic.twitter.com/IchosSnUS0 — Sarabjit Singh Kahlon (@rightvsrong) 9 août 2022

L’État de Victoria, en Australie, sera le prochain hôte des Jeux du Commonwealth en mars 2026.

Avec la cérémonie de remise du drapeau, signifiant le transfert officiel des Jeux du Commonwealth de Birmingham à Victoria, qui seront les premiers vrais Jeux du Commonwealth multi-villes à Geelong, Ballarat, Bendigo et Gippsland.

Le prince Edward, comte de Wessex, a déclaré les Jeux du Commonwealth de Birmingham de 2022 terminés. “Vous nous avez inspirés et, espérons-le, les générations futures. Vous avez démontré ce qui nous unit. Au nom de la Majesté de la Reine, notre patronne, et au nom de la Fédération des Jeux du Commonwealth, je proclame la clôture de Birmingham 2022 », a-t-il déclaré, alors que des feux d’artifice illuminaient le ciel de Birmingham.

Nous y voilà. Le drapeau du Commonwealth a été abaissé et remis à l’équipe australienne, signifiant la fin des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022@CommGamesAUS #BIRMINGHAM #Birmingham2022 pic.twitter.com/aeNjw4V071 – Birmingham 2022 (@birminghamcg22) 8 août 2022

Achanta Sharath Kamal et Nikhat Zareen étaient les porte-drapeaux de l’équipe indienne pour la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 lundi.

Plus de 4 500 athlètes de 72 pays ont concouru au cours des 11 derniers jours. Il y avait 20 performances musicales, dont les légendes musicales Goldie et Beverley Knight collaborant sur l’emblématique Inner City Life ‘en hommage au rôle de pionnier de Wolverhampton dans la culture rave et le street art des années 80.

(Avec entrées PTI)

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici