Punjab Tigers devient le dernier franchisé à rejoindre la Tennis Premier League

Punjab Tigers est le dernier franchisé à faire partie de la Tennis Premier League et est prêt à participer à la quatrième saison du premier tournoi de tennis indien.

Le TPL revient pour sa quatrième saison cette année et se déroulera du 7 au 11 décembre à Pune.

A LIRE AUSSI | L’ancien capitaine de hockey indien Dilip Tirkey élu président de Hockey India

Les Tigres du Pendjab affronteront des équipes comme les Jaguars de Pune, copropriété de Sonali Bendre, et la Mumbai Leon Army, copropriété de Leander Paes, pour ne nommer que quelques équipes.

Toutes les franchises joueront un total de 4 matchs pour se qualifier pour les demi-finales. Le simple messieurs, le simple dames, le double mixte et le double messieurs seront disputés entre chaque franchise. Il y aura 80 points en jeu dans chaque match nul entre deux franchises où chaque match vaudra 20 points. Chaque équipe jouera un total de 320 points (80 points x 4 matchs) au stade de la ligue.

Tous les matchs de la Tennis Premier League se joueront au Balewadi Stadium de Pune. La Tennis Premier League sera menée en association avec la All-India Tennis Association (AITA) et la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA).

Raminder Singh, copropriétaire des Punjab Tigers, qui a lui-même joué au basket au niveau national, a exprimé sa joie de faire partie de la Tennis Premier League en partageant : « J’ai été un sportif et un athlète toute ma vie. Dans ma jeunesse, j’ai pratiqué des sports de niveau national, donc je connais la valeur supplémentaire que le sport apporte à la vie. Ainsi, quand j’ai vu que je pouvais ajouter de la valeur en soutenant et en promouvant les athlètes indiens non seulement en Inde mais aussi à l’échelle internationale, j’étais impatient d’entrer dans la ligue et de contribuer de la meilleure manière possible.

Singh a ajouté: «Des efforts tels que la Tennis Premier League ont déjà contribué à populariser davantage le tennis, en particulier avec le format adopté par la TPL, qui ressemble presque à un concept T20 au rythme rapide. Je pense que cela encourage plus de visionnage et de téléspectateurs, ce qui à son tour aide l’ensemble de l’écosystème du tennis en Inde. Je suis sûr qu’avec le grand succès des trois dernières saisons, la quatrième saison sera beaucoup plus grande et meilleure.

Taapsee Pannu est le copropriétaire des Punjab Tigers aux côtés de Raminder Singh.

« J’ai toujours été un passionné de sport et de fitness. Je crois que le sport a le pouvoir non seulement d’aider une personne à atteindre une forme physique, mais aussi une excellente forme mentale. J’ai joué le rôle d’un athlète à plusieurs reprises à l’écran et cela m’a montré la discipline et le travail acharné nécessaires pour atteindre le sommet de n’importe quel sport. Je suis extrêmement excité pour le coup d’envoi de la ligue parce que je m’immerge correctement dans le match et que je deviens fan. Je suis sûre que la ligue contribuera davantage à découvrir le potentiel du tennis en Inde », a-t-elle déclaré.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici