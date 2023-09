Punjab CM Bhagwant Mann groove sur les chansons de Navraj Hans et les vidéos de sangeet deviennent virales

Dans l’une des vidéos virales du sangeet de Parineeti Chopra et Raghav Chadha, on peut voir Punjab CM Bhagwant Mann groover sur la chanson de Hans Raj.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha sont tous prêts à se marier aujourd’hui, 24 septembre (dimanche) à Udaipur à l’hôtel Leela Palace. Les fans sont excités et heureux pour le couple, ils veulent connaître chaque détail lié au mariage.

Pendant ce temps, les vidéos du sangeet de Raghav-Parineeti deviennent virales sur les réseaux sociaux. Navraj Hans, qui est le fils de Hans Raj Hans et le gendre de Daler Mehndi, peut être vu chanter et divertir les invités. Dans l’une des vidéos virales, on peut voir Punjab CM Bhagwant Mann en train de groover sur la chanson de Hans Raj.

Montre:





La vidéo a été partagée par la page fan de Delhi SM Arvind Kejriwal sur Instagram avec la légende : « Exclusif : Bhagwant Mann groove sur les airs de @navraj_hans à Raghav Chadha – Cérémonie Parineeti Chopra Sangeet tenue hier soir à Udaipur. »





Une autre vidéo a été partagée par le célèbre photographe Vishal Mohan Jaiswal sur Instagram avec la légende : « Quelques aperçus de la soirée Sangeet avec Parineeti Chopra et Raghav Chadha. »

Les rituels de mariage de Parineeti et Raghav commenceront dimanche avec la cérémonie d’Anand Karaj dans la matinée et la cérémonie de mariage hindoue dans l’après-midi, selon les rapports. Le gala de réception aura lieu dans la cour du palais Leela dans la nuit. Plusieurs célébrités de Bollywood et de hauts responsables politiques devraient assister à la cérémonie aujourd’hui.

C’était en mai lorsque le duo a échangé des bagues à la maison Kapurthala à New Delhi en présence de leurs proches. La cérémonie de stars a réuni plusieurs hommes politiques, dont le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, le CM du Pendjab Bhagwant Mann, l’ancien ministre des Finances P Chidambaram et le chef du Shiv Sena, Aaditya Thackeray.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Parineeti Chopra sera vu ensuite dans Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue face à Akshay Kumar. Le prochain film est le biopic de l’ingénieur minier en chef Jaswant Singh Gill, qui a sauvé 65 mineurs lors de l’effondrement des champs houillers de Raniganj en 1989. Le film sortira en salles le 6 octobre.

