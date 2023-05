Punitions précédentes pour les députés qui pourraient mettre la barre à 10 jours de suspension de Boris Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson est confronté à de nouvelles questions sur son comportement pendant Partygate après que le Cabinet Office a référé l’ancien Premier ministre à la police pour d’autres violations potentielles des règles de verrouillage.

Cela arrive à un moment difficile pour M. Johnson, alors que le comité interpartis de députés entame ses délibérations finales sur la question de savoir s’il a menti au Parlement au sujet des partis n ° 10 qui ont enfreint les règles pendant la crise de Covid.

Une sanction de 10 jours ou plus pourrait détruire l’avenir politique de l’ancien Premier ministre, menaçant de déclencher une élection partielle dans sa circonscription d’Uxbridge et de Ruislip.

La police métropolitaine et la police de Thames Valley évaluent les informations sur le temps passé par M. Johnson à Chequers, qui proviennent d’entrées de journal officiel examinées avant l’enquête publique sur Covid.

Son journal ministériel aurait révélé des visites de la famille et des amis ainsi que des fonctionnaires à la résidence de grâce et de faveur du Premier ministre dans le Buckinghamshire entre juin 2020 et mai 2021.

Les dernières révélations semblent augmenter le risque que le comité des privilèges puisse sanctionner M. Johnson. Un porte-parole a déclaré que les députés prendraient en compte les nouvelles preuves qui leur seraient transmises par le Cabinet Office avant de rendre un verdict.

Un porte-parole du comité a déclaré L’indépendant: « Le comité tiendra compte de ces preuves et de la réponse de M. Johnson lors de l’examen de son rapport final. Le comité progresse rapidement dans son enquête. »

Si une suspension d’au moins 10 jours est recommandée par la commission et votée par les députés, ses électeurs peuvent organiser une pétition de révocation. Si 10 % des électeurs inscrits dans la région le signent, une élection partielle est alors organisée.

Des précédents récents suggèrent que M. Johnson pourrait avoir des ennuis. L’ancienne députée SNP Margaret Ferrier fait face à une élection partielle dans sa circonscription de Rutherglen et Hamilton West, par exemple, après avoir reçu une proposition d’interdiction de 30 jours de la Chambre des communes.

Margaret Ferrier a été élue députée du SNP en 2019, mais a été suspendue par le parti l’année suivante après avoir enfreint les règles de Covid (Médias PA)

La longue interdiction, recommandée par le comité des normes du Parlement, est intervenue après qu’il a été découvert qu’elle avait parlé aux Communes et pris le train entre l’Écosse et l’Angleterre alors qu’elle était positive pour Covid.

L’ancien député conservateur Owen Paterson a démissionné de son siège dans le North Shropshire avant de faire face à une élection partielle après avoir été puni pour avoir enfreint les règles du lobbying.

M. Paterson a été frappé d’une suspension de 30 jours par le comité des normes. Il a été reconnu coupable d’avoir fait pression sur les ministres et les régulateurs au nom d’entreprises qui lui versaient plus de 100 000 £ par an.

Owen Paterson a démissionné après avoir été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles du lobbying (PENNSYLVANIE)

L’ancien député conservateur Rob Roberts a reçu une suspension de 12 semaines du Parlement pour avoir harcelé sexuellement un membre du personnel. Il a été dépouillé de son whip après que le groupe d’experts indépendants (IEP) du Parlement a découvert qu’il avait enfreint la politique sur l’inconduite sexuelle en faisant des avances non désirées à un membre du personnel.

Mais parce que la longue suspension a été recommandée par l’IEP, plutôt que par un comité de la Chambre des communes, M. Roberts a évité une pétition de rappel et une élection partielle dans sa circonscription.

Ian Paisley Jr a été le premier député à faire face à une pétition de révocation lorsque le député du DUP a été suspendu pendant 30 jours pour avoir omis de déclarer deux vacances familiales payées par le gouvernement sri-lankais.

Ian Paisley du DUP a été suspendu 30 jours (Archives PA)

Mais M. Paisley Jr a conservé son siège après que la pétition n’ait pas atteint le seuil de signatures requis pour qu’une élection partielle ait lieu.

Cependant, certains députés ont évité des peines de 10 jours ou plus. Andrew Bridgen a été suspendu pendant cinq jours plus tôt cette année après avoir été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles de déclaration d’intérêts en relation avec une entreprise forestière.

Et l’ancien député SNP Kenny MacAskill, maintenant avec le parti Alba, a été suspendu pendant cinq jours en 2022 pour comportement tapageur aux Communes.

Le comité des privilèges a contacté M. Johnson pour lui demander de répondre aux dernières preuves fournies par le Cabinet Office, ce qui a retardé ses délibérations finales sur la question de savoir s’il avait enfreint les règles parlementaires.

Mais il n’est pas clair si de nouvelles enquêtes policières pourraient retarder davantage le processus. Le comité devait rendre un verdict lors d’une réunion qui devait avoir lieu mardi, mais il a été reporté en raison des dernières révélations, selon Le gardien.

Le comité prépare une ébauche de son rapport. S’il critique M. Johnson, les éléments pertinents du projet de rapport lui seront envoyés en toute confidentialité, lui donnant deux semaines pour soumettre une réponse écrite avant que le comité ne publie son rapport final.

Certains députés conservateurs pensent que le comité pourrait s’arrêter avant une suspension de 10 jours – même s’ils s’attendent à ce que l’ancien Premier ministre soit reconnu coupable d’avoir induit les Communes en erreur « par imprudence ».