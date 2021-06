« Punition cruelle et inhabituelle »: les fans ridiculisent la visite du camp d’Ed Sheeran en Angleterre avant le dernier affrontement de l’Euro 2020 avec l’Allemagne

Après avoir dominé le groupe D, les Three Lions affronteront un ennemi familier à Wembley mardi lors des huitièmes de finale.

Les journaux britanniques ont fait leur part pour ressusciter une rivalité qui a ses racines dans les Coupes du monde de 1966 et 1990, plus l’Euro 96, en remplissant leurs pages de provocations et de cris de guerre.

Pourtant, bien qu’il n’y ait pas eu de telles discussions de la part des joueurs, ils ont déjà reçu la visite d’une étrange fête à leur QG de St George’s Park si l’intention était de tirer les troupes pour ce qui est l’un des plus grands matchs de leur carrière.

L’équipe d’Angleterre a commencé à se préparer pour le choc de l’Euro de la semaine prochaine contre l’Allemagne avec un concert surprise en direct d’Ed Sheeran au siège de St George’s Park hier. Sheeran a donné une performance acoustique en plein air avec des joueurs assis autour de lui. (The Telegraph) pic.twitter.com/7CWCTp6BCZ – Accumulateurs Footy (@FootyAccums) 24 juin 2021

Un ami de Harry Kane, il a été rapporté que le chanteur pop multi-platine Ed Sheeran avait été amené dans le camp par le skipper et confirmé par le milieu de terrain Kalvin Phillips, qui a également expliqué qu’il avait interprété sa propre version de « Three Lions » lors d’une acoustique exclusive. ensemble.

« Pour être honnête, il a commencé à jouer et après 30 secondes, il s’est arrêté », a ajouté la star de Leeds, qui a précisé que Sheeran « a fait un petit chant pendant que nous mangions de la nourriture. »

Gareth Southgate a appelé Sheeran un « top, top mec » et un « mec fantastique ».

« Tout de suite, il était très chaleureux et en tant qu’interprète, tout le monde sait à quel point il est bon », ajouta le directeur.

« C’était génial de l’avoir dehors pour jouer quelques chansons et lui parler. C’était une très bonne soirée. L’avoir avec nous pendant quelques heures était agréable. »

Gareth Southgate a surpris son équipe d’Angleterre en faisant jouer Ed Sheeran sur le terrain d’entraînement. Il les a prévenus que s’ils ne battent pas l’Allemagne, Ed jouera un autre concert dans les vestiaires et cette fois James Corden sera là aussi. – Paddy Power (@paddypower) 24 juin 2021

« C’était très privé, un peu de nourriture, un barbecue. Il a sauté sur la guitare et a joué quelques chansons. C’était incroyable. C’était parfois un peu surréaliste. »

« Il était assis à jouer de la guitare pendant que nous mangions. Je ne pouvais pas parler assez de lui en tant que personne. Je pensais qu’il était brillant et les gars l’ont vraiment apprécié. « La porte du sud est terminée.

Les fans en ligne ont été moins impressionnés, cependant, et l’un d’eux a noté : « Je sais qu’ils n’ont pas particulièrement bien joué, mais c’est sûrement une punition cruelle et inhabituelle. »

« Même Fergie n’aurait pas été si dur avec eux », a déclaré un autre, en référence au dirigeant à la poigne de fer et ancien patron de Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Même Fergie n’aurait pas été si dur avec eux. – Adrian Clark est (@adrianclark) 24 juin 2021

Je parie que c’était bien pic.twitter.com/oTuF2DeN07 — Davo (@MauricioRock666) 24 juin 2021

« Tellement bizarre. Comme si l’un des membres de l’équipe écoutait Sheeran, » a rechigné quelqu’un d’autre.

« * BREAKING NEWS* Tous les joueurs anglais demandent à être transférés à Guantanamo Bay juste avant que la nouvelle d’Ed Sheeran ne leur soit donnée », a plaisanté un individu du centre de détention terroriste cubain.

« Pour les motiver pour le match, ils devraient dire si ‘Nous sortons, Ed va jouer un set de 3 heures pour toi' », il a également été suggéré.

« Avoir Sheeran à la base d’entraînement était l’une des touches que Southgate et son équipe ont introduites… » Il ne pouvait pas y avoir d’acteur plus sélectionné par Southgate qu’Ed Sheeran. – Chris Smith (@cmsdrums) 24 juin 2021

Lors d’une dernière journée mouvementée du Groupe F, l’Angleterre semblait affronter le Portugal ou la Hongrie alors que le premier prenait l’avantage contre la France et que le second prenait le dessus sur les Allemands jusqu’à un égaliseur ultérieur de Leon Goretzka.

Cependant, les deux matches se terminant 2-2, l’Angleterre contre l’Allemagne a été confirmée, et Phillips a expliqué qu’il y avait « beaucoup d’émotions mélangées différentes » regarder les matchs.

« Nous ne savions pas contre qui nous jouions avant la fin du match et les résultats étaient de haut en bas. Je pense qu’en général, en ce qui concerne le football, c’était juste une journée étrange », il a dit.

« Ne sachant pas qui nous allions jouer jusqu’à la dernière minute, ce n’était pas effrayant mais évidemment nous ne pouvions rien prévoir. »

« Tout de suite, nous avons besoin de quelqu’un pour briser la monotonie, je connais juste l’homme. » – Paul Legg (@PaulLegg1) 24 juin 2021

« Je pense que le jeu lui-même [Germany v Hungary] était bien et jouer contre l’Allemagne maintenant, c’est excitant », Phillips a continué.

Bien qu’il y ait eu une défaite 4-1 contre les Allemands en Afrique du Sud en 2010, dans l’histoire plus récente des grands tournois, le match de mardi qui se déroule à Wembley rappelle des souvenirs plus forts d’un affrontement en demi-finale entre les deux équipes lors de l’Euro ’96.

Manquant le coup de pied décisif contre Andreas Kopke qui a mis l’Allemagne sur la voie de soulever le trophée contre la République tchèque, peu de gens les ressentent plus douloureusement que Southgate.

Mais Phillips a expliqué comment, dans « une des premières rencontres » porte sud « nous a montré le penalty qu’il a manqué ».

#FR et #GER a joué dans la demi-finale de l’Euro 1996. Gareth Southgate a raté le penalty à Wembley et l’Allemagne a remporté l’Euro 1996. L’heure de la revanche ? 👀 pic.twitter.com/hGpI7iQGFw – CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) 23 juin 2021

« Évidemment, nous parlions de tirs au but et de choses comme ça, alors il en rit maintenant, [and] en parle tout le temps », dit Phillips.

« Ce n’est pas bien pour lui mais c’est bien d’avoir l’expérience de son entraîneur et il nous en parle. »

« Vous ne voulez pas trop en parler à Gareth au cas où ce serait un sujet trop délicat, alors nous parlions juste des tirs au but en général.

« Pour atteindre la finale, nous devrons éventuellement passer par une séance de tirs au but comme toutes les autres équipes.

« Il parlait juste de son expérience, puis de la Coupe du monde aussi, donc c’est un peu de haut en bas et c’est un peu un mélange », Phillips a conclu, de l’Angleterre exorcisant quelque peu leurs démons de fusillade contre la Colombie à Russie 2018.