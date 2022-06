Punir un tyran de cour d’école comme Vladimir Poutine est fou quand il a des armes nucléaires

Dans une récente interview télévisée, le célèbre politologue américain Francis Fukuyama a fait ce qui m’a semblé être la remarque la plus stupide jamais prononcée à la télévision. Et je sais que c’est une barre haute.

“La menace nucléaire, je pense, est un croquemitaine”, a déclaré Fukuyama dans une interview à MSNBC-TV sur la guerre en Ukraine. “Bien sûr, tout le monde va s’inquiéter de la possibilité que vous puissiez éventuellement y arriver. Mais il y a tellement de points d’arrêt avant d’atteindre ce point que, je pense, vous savez, ce n’est pas quelque chose dont personne ne devrait s’inquiéter.

Suggérer que la guerre nucléaire n’est “pas quelque chose dont personne ne devrait s’inquiéter” est incroyablement stupide – et dangereux.

La minimisation de la menace nucléaire par Fukuyama – une position qui sous-tend une grande partie des commentaires sur l’Ukraine – implique que le public devrait se détendre à propos d’un conflit nucléaire puisque les chances qu’il se produise sont faibles.

Après tout, selon Fukuyama, « il y a tellement de points d’arrêt » avant que nous n’atteignions la guerre nucléaire.

Le problème, c’est qu’il se trompe complètement à ce sujet.

En vérité, il n’y a pratiquement pas de points d’arrêt. Les choses pourraient passer d’une croyance erronée que l’ennemi a tiré une arme nucléaire à une guerre nucléaire totale qui tuerait des centaines de millions de personnes en moins de temps qu’il n’en faut pour manger un hamburger végétarien.

C’est parce que les États-Unis et la Russie ont tous deux des centaines de missiles à armement nucléaire en « alerte immédiate », prêts à être lancés en cas d’avertissement.

Le président américain “a environ six minutes pour prendre une décision s’il apparaît que nous sommes attaqués”, selon feu Bruce Blair, professeur à l’Université de Princeton et expert des systèmes de commandement et de contrôle des armes nucléaires.

En effet, un accidentel le déclenchement d’une guerre nucléaire – en raison d’un signal d’avertissement faux ou erroné – est la façon la plus probable de déclencher une guerre nucléaire, selon Daniel Ellsberg, auteur de “The Doomsday Machine” et ancien planificateur de guerre nucléaire dans l’administration Kennedy.

Une telle guerre accidentelle devient d’autant plus probable lorsqu’il y a une tension et une méfiance accrues, laissant les deux parties plus enclines à croire que l’autre a lancé une attaque.

Plus tôt ce mois-ci, Ellsberg a déclaré que l’extrême tension actuelle sur l’Ukraine fait de la guerre nucléaire “une possibilité plus imminente que ce que le monde a vu depuis la crise des missiles de Cuba en 1962”.

De toute évidence, l’invasion de l’Ukraine par la Russie est un acte d’agression épouvantable, et il est juste que l’Occident aide les Ukrainiens à défendre leur pays.

Mais la guerre nucléaire ne doit jamais être sur la table.

L’Allemagne, la France et l’Italie ont correctement poussé à des négociations vers une solution diplomatique en Ukraine. Cependant, les États-Unis creusent, allant au-delà de l’objectif initial d’aider à défendre l’Ukraine pour adopter l’objectif plus ambitieux et périlleux d’affaiblir la Russie.

Fin avril, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que la Russie devrait être “affaiblie au point qu’elle ne puisse pas faire le genre de choses qu’elle a faites en envahissant l’Ukraine”.

Mais bien que donner une leçon à un intimidateur de cour d’école puisse être satisfaisant, c’est une idée folle lorsque l’intimidateur a des armes nucléaires et que l’humilier pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale.

Ottawa, répondant aux demandes persistantes de Washington, augmente nos dépenses militaires pour renforcer les forces de l’OTAN en Europe de l’Est.

L’ancien sénateur canadien Douglas Roche remet en question cette focalisation sur les dépenses militaires, notant que « le Canada dépense déjà 20 fois plus pour son armée que pour sa diplomatie » et que cela « éclipse nos contributions aux programmes de développement durable de l’ONU ».

« Aujourd’hui, la sécurité humaine ne vient pas du canon d’une arme à feu. Cela vient de la planification préventive », a expliqué Roche dans un récent éditorial.

De nombreux commentateurs insistent sur le fait que nous n’avons pas le choix, que nous sommes déjà dans la troisième guerre mondiale.

Mais nous ne le sommes pas. Et cette suggestion même fait partie de la dangereuse minimisation des horreurs incompréhensibles des armes nucléaires.

Les bombes d’aujourd’hui sont cent fois plus puissantes que celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Une guerre nucléaire à grande échelle aujourd’hui pourrait tuer tout le monde sur terre, tous les survivants endurant des vies primitives dans un “hiver nucléaire”.

Comme l’aurait dit Albert Einstein : « Je ne sais pas (quelles armes seront utilisées pendant la Troisième Guerre mondiale). Mais je peux vous dire ce qu’ils utiliseront dans le quatrième – des rochers.

