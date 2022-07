Punir l’État russe, pas les joueurs russes

Pas de morale quand il s’agit de gagner, 7 juillet

La proposition du chroniqueur sportif Damien Cox d’imposer un moratoire d’un an sur le recrutement de joueurs de hockey russes dans la LNH est malavisée pour deux raisons.

Premièrement, l’Ukraine n’a pas besoin de gestes symboliques ; elle a besoin de plus d’armes militaires et de sanctions encore plus strictes à imposer à la Russie.

Deuxièmement, les joueurs de hockey russes peuvent eux-mêmes détester la guerre de Poutine et en être gênés.

Il n’y a aucune justification morale à punir des athlètes individuels pour les crimes de leurs dirigeants politiques. Une distinction peut être établie entre l’interdiction d’une équipe représentant la Russie d’une compétition sportive internationale et l’interdiction d’athlètes russes individuels qui ne représentent qu’eux-mêmes.

PARTAGER: