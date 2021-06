«Punir» les enfants victimes de violence physique les rend agressifs, antisociaux et non meilleurs: étude

Les châtiments corporels infligés aux enfants, tels que les gifles et les gifles, ne sont pas efficaces pour améliorer le comportement des enfants et augmentent plutôt les difficultés comportementales, selon une étude menée par l’University College London (UCL) et une équipe internationale d’experts qui ont analysé 20 ans de recherche sur le publier.

L’examen narratif, publié mardi dans la revue ‘The Lancet’, a examiné 69 études dans le monde entier qui ont suivi les enfants au fil du temps et a analysé les données sur les châtiments corporels et une gamme de résultats différents.

Dans le monde, les deux tiers (63 %) des enfants âgés de deux à quatre ans, soit environ 250 millions d’enfants, seraient régulièrement soumis à des châtiments corporels de la part de leurs parents ou tuteurs.

« Les châtiments corporels sont inefficaces et nocifs et n’ont aucun avantage pour les enfants et leurs familles. Cela ne pourrait pas être plus clair à partir des preuves que nous présentons », a déclaré le Dr Anja Heilmann du département d’épidémiologie et de santé publique de l’UCL, auteur principal de la revue.

«Nous voyons un lien définitif entre les châtiments corporels et les problèmes de comportement tels que l’agressivité et les comportements antisociaux. Les châtiments corporels prédisent systématiquement une augmentation de ces types de difficultés comportementales », a-t-elle déclaré.

« Encore plus inquiétantes sont les découvertes selon lesquelles les enfants qui subissent des châtiments corporels courent un risque accru d’être soumis à des niveaux de violence plus graves », a-t-elle ajouté.

Jusqu’à présent, 62 pays, dont l’Écosse et le Pays de Galles, ont interdit cette pratique et les experts appellent désormais tous les pays – y compris l’Angleterre et l’Irlande du Nord – à mettre fin aux châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les contextes, y compris à la maison.

« Les parents utilisent des châtiments corporels avec leurs enfants parce qu’ils pensent que cela conduira à un meilleur comportement. Mais nos recherches ont trouvé des preuves claires et convaincantes que les châtiments corporels n’améliorent pas le comportement des enfants et l’aggravent au contraire », a déclaré Elizabeth Gershoff, auteure principale de l’étude, professeure Amy Johnson McLaughlin Centennial en développement humain et sciences de la famille à l’Université du Texas à Austin en les Etats Unis.

Les résultats des études examinées suggèrent que le lien entre les châtiments corporels et l’augmentation des problèmes de comportement est causal et aucune étude n’a trouvé que les châtiments corporels réduisaient les comportements problématiques ou favorisaient des résultats positifs.

En examinant les données au fil du temps, aucune amélioration n’a été trouvée dans l’attention des enfants, les capacités cognitives, les relations avec les autres, la réactivité au stress, le comportement prosocial ou la compétence sociale chez les enfants qui ont été physiquement punis.

Les conséquences néfastes associées aux châtiments corporels se sont produites indépendamment du sexe de l’enfant, de son origine ethnique ou des styles parentaux généraux des soignants.

Jillian van Turnhout, co-auteur de l’article et ancienne sénatrice du Parlement irlandais, a déclaré : « En tant qu’ancienne parlementaire qui a défendu le changement de la loi en Irlande et a directement soutenu le changement législatif en Écosse et au Pays de Galles, je connais l’importance d’assurer une base factuelle pour la politique et la législation.

« Cette revue a documenté des preuves convaincantes que frapper les enfants ne fonctionne pas, et dans de nombreux cas, c’est nocif. Un foyer doit être un endroit sûr pour les enfants, mais dans de nombreux pays, la loi peut en faire l’un des endroits les plus dangereux pour eux. Les pays doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir que tous les enfants bénéficient d’une protection égale contre toutes les formes de préjudice, y compris les châtiments corporels. » La recherche a été financée par l’Institut national Eunice Kennedy Shriver pour la santé de l’enfant et le développement humain et le Conseil de recherche économique et sociale du Royaume-Uni.

L’auteur principal, le Dr Heilmann, a conclu que les résultats ont un impact sur la santé publique, car les châtiments corporels ne sont pas seulement nocifs, ils violent également les droits humains des enfants.

Elle a ajouté: «La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant est claire que les enfants devraient avoir le même niveau de protection contre toutes les formes de violence que les adultes. Les pays, où les châtiments corporels sont encore légaux, doivent agir et honorer leurs obligations en vertu de la CNUDE en interdisant les châtiments corporels dans tous les contextes.

« Au Royaume-Uni, cela signifie que l’Angleterre et l’Irlande du Nord devraient suivre l’exemple de l’Écosse et du Pays de Galles et accorder aux enfants une protection égale en droit. PTI AK SCY

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici