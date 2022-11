Puneri Paltan survit à une peur tardive pour battre les taureaux de Bengaluru

Le Puneri Paltan a survécu à une frayeur tardive pour battre les Bengaluru Bulls 35-33 lors d’un match de la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) au stade couvert de Gachibowli, ici dimanche.

Une poussée tardive des Bulls avec Bharat au centre, a donné vie au stade dans l’un des meilleurs matchs de la saison. Avec cette victoire, Puneri Paltan s’est hissé à la première place du tableau des points.

A LIRE AUSSI : FIFA Coupe du monde 2022 : le skipper équatorien Enner Valencia condamne le Qatar à la défaite lors de la première journée

Présenté comme un affrontement entre la puissance de raid des Bulls et la force de Pune en défense, le départ n’a pas déçu. Malgré une entame rapide des Bulls, qui ont égalé les Paltan point pour point dans les premiers échanges, la défense paltan a donné l’élan à son équipe quelques minutes plus tard.

Les Paltan ont infligé le premier ALL OUT du match dans les 10 premières minutes alors qu’ils prenaient une avance de 14-4.

À partir de là, c’est devenu une leçon de kabaddi complet pour l’équipe actuellement en tête du classement alors que les Paltan ont marqué des points lors des raids ainsi qu’en défense. Ils ont réussi à garder le danger des Bulls, Bharat, hors du tapis pendant de longues périodes de la mi-temps pour garder le contrôle.

Avec un autre tout à fait imminent, un SUPER TACKLE de Mayur Kadam sur Aslam Inamdar a retardé l’inévitable et les a maintenus dans le match. À la mi-temps, Paltan menait par un énorme 10 points à 20-10.

Les Bulls ont lancé la seconde mi-temps avec un SUPER TACKLE, Neeraj Narwal s’attaquant à Mohit Goyat pour susciter une certaine croyance et une résurgence de l’équipe. Malheureusement, le plaquage s’est avéré une fausse aube, car la défense de Paltan s’est assurée de ne pas laisser les Bulls s’en tirer. Et bien sûr, la pression a payé car ils ont infligé un deuxième ALL OUT aux Bulls pour prendre une avance de 26-12.

A LIRE AUSSI | En images : la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Avec une avance massive et Bharat luttant pour marquer son premier point du match, le Paltan semblait avoir scellé le match. Et puis dans les cinq dernières minutes, les Bulls ont soudainement pris vie. Avec un peu plus de 3 minutes à jouer, ils ont infligé leur premier ALL OUT au Paltan pour réduire l’avance à cinq à 27-35.

Avec ses premiers points dans le sac, Bharat a soudainement retrouvé son ancienne forme et les points ont continué à couler. Une avance de 12 points a été anéantie en deux minutes et à dix secondes de la fin, les Bulls ont égalisé pour transformer une promenade en un clou.

Avec le dernier raid de la soirée, sur un raid Do or Die, Inamdar a porté le coup final, contre l’élan alors que les Paltan ont remporté la victoire.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici