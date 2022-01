Puneri Paltan prend les devants sur UP Yoddha

Lire la suite

Sheraton Grand Whitefield à Bengaluru le jeudi 27 janvier. Ce match devrait commencer à 19h30 IST. UP Yodd est entré dans ce match en sixième position sur le tableau des points. Pardeep Narwal, Surender Gill et Shrikant Jadav ont été brillants en tant que raiders et ils ont trouvé un grand soutien du capitaine Nitesh Kumar.

Voici les informations sur le match de jeudi afin que vous puissiez savoir quand, où et comment regarder le match en direct de mercredi en ligne et les détails de la télévision.

UP Yoddha entrera dans ce match après avoir remporté une courte défaite 36-35 contre les Haryana Steelers. Puneri Paltan, quant à lui, volera haut avec confiance après avoir remporté une victoire 37-35 contre les Bengaluru Bulls.

UP Yoddha a été très impressionnant au cours des premières semaines du tournoi et voudrait réserver sa place dans les barrages avec une victoire contre les jeunes de Puneri Paltan. Cependant, Puneri Pune ne sera pas une proposition facile malgré sa position dans la moitié inférieure du tableau des points.

Le capitaine de l’UP Yoddha, Nitesh Kumar, est en pleine forme et il dirige la défense de l’équipe depuis l’avant. Dans ce match, il sera chargé d’arrêter le raider Puneri Mohit Goyat qui a empoché beaucoup de points.

Le seul match de jeudi entre UP Yoddha contre Puneri Paltan Correspondre commence à 19h30 IST.

UP Yoddha contre Puneri Paltan Probable Jouer 7 :

UP Yoddha: Pardeep Kumar, Sikanth Jadhav, Surender Gill/Mohammad Taghi, Nitesh Kumar, Sumit, Shubham Kumar, Ashu Singh

Puneri Paltan: Sombir, Abinesh Nadarajan, Aslam Inamdar, Nitin Tomar, Mohit Goyat, Sanket Sawant, Vishal Bharadwaj/Karamvir

