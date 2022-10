Puneri Paltan et Haryana Steelers jouent une égalité 27-27 palpitante

Devant leurs supporters locaux pour la première fois cette saison, les Puneri Paltan ont menacé de gagner gros face aux Haryana Steelers. Mais l’équipe de Haryana a riposté et a finalement égalé le match 27-27 lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au complexe sportif Shree Shiv Chhatrapati, ici vendredi.

Le Paltan a fait un début explosif avec Mohit Goyat qui a commencé avec un Super Raid. Une critique serrée des Paltan a également joué en leur faveur, car ils avaient l’élan dans leur coin, jouant à domicile pour la première fois cette saison. Au milieu de la première mi-temps, les Paltans étaient en contrôle et avaient une mince avance d’un point, les deux équipes étant vigilantes dans leur approche.

Encouragés par le soutien à domicile, les Paltan ont fait rage alors que Fazel Atrachali et co ont taclé avec insistance, se donnant une avance de 3 points à 13-10 à la fin de la première mi-temps.

L’équipe de Pune a commencé la seconde mi-temps sur le pied avant, atteignant une avance de 8 points avec un All Out. Peu de temps après, cependant, les Steelers sont passés à la vitesse supérieure, Manjeet prenant les commandes et Mohit participant également, réduisant considérablement l’avance au milieu de la seconde mi-temps.

Les Steelers sont restés dans la chasse avec Manjeet obtenant un All Out, ramenant la différence de points à 2 à la 36e minute. Peu de temps après, Manjeet et Amirhossein Bastami ont ramené les Steelers au même niveau, avec un peu plus d’une minute à jouer.

Les dernières minutes du match ont été captivantes alors que les deux équipes se lançaient l’évier de la cuisine, mais finalement, les équipes ont dû se partager le butin avec le score de 27-27 au coup de sifflet final.

