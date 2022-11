Puneri Paltan enregistre une victoire complète contre Dabang Delhi

Puneri Paltan a enregistré mardi une victoire complète de 43 à 38 sur Dabang Delhi devant un complexe sportif Shree Shivchhatrapati bondé.

Akash Shinde et Mohit Goyat ont tous deux obtenu 13 points dans une super performance tandis que la défense impeccable de Fazel Atrachali a permis à l’équipe locale de condamner Delhi à une cinquième défaite consécutive.

Après avoir échangé une paire de raids vides, lors d’un raid DO-OR-DIE, Mohit Goyat a mis la foule de Pune sur ses pieds, avec un SUPER RAID pour toucher Krishan, Anil Kumar, Vijay Kumar, qui a mis les Paltans en tête. Ce seul raid a donné le ton pour la majorité de la mi-temps, alors que Paltan se déchaînait contre une défense poreuse de Delhi à faible confiance. Le premier ALL OUT est survenu dans les cinq premières minutes, alors que Pune a prolongé son avance à 10-3.

Malgré une lente résistance à Delhi, Paltan a obtenu un deuxième ALL OUT pour prendre une énorme avance et a apparemment bloqué le match. Dabang Delhi n’était pas en forme et, avec la foule fermement derrière l’équipe locale, l’a complètement regardée. Lentement cependant, ils ont repris la tête, Naveen Kumar trouvant ses marques pour rattraper Fazel Atrachali et Gaurav Khatri pour les ramener dans le match. Ils sont entrés dans la pause derrière 23-17, mais avec seulement deux joueurs de Pune sur le tapis.

Delhi a réduit l’écart avec un ALL OUT de son côté, réduisant l’avance à trois points et à partir de là, c’était un match trop serré pour être annulé. Le SUPER RAID d’Akash Shinde sur Anil Kumar, Vijay Kumar et Ravi Kumar a arraché l’initiative de Pune. En quelques minutes cependant, le capitaine de Delhi et le meilleur raider de la ligue, Naveen, ont trouvé un SUPER TACKLE sorti de nulle part pour ramener Delhi dans le match.

Cependant, le troisième ALL OUT de Paltan leur a donné une avance de 35-29. Les joueurs de Puneri ont gardé leur sang-froid dans les moments clés pour remporter la victoire devant un public bruyant.

