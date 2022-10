Puneri Paltan bat U Mumba 30-28 pour enregistrer sa première victoire de la saison

Les Puneri Paltan ont fait preuve de détermination dès le départ et ont finalement battu U Mumba 30-28 pour enregistrer leur première victoire de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Kanteerava Indoor Stadium dimanche.

Les Raiders Aslam Inamdar et Mohit Goyat ont marqué 14 points ensemble, tandis que le capitaine Fazel Atrachali a marqué 4 points pour aider Puneri Paltan à gagner.

Aslam Inamdar a participé à quelques raids alors que Puneri Paltan a pris les devants à 5-4 à la 6e minute. Peu de temps après, Mohit Goyat a réussi un raid multipoint et réduit U Mumba à trois joueurs sur le tapis.

Cependant, les raids de Guman Singh et Jai Bhagwan ont aidé leur équipe à rester dans le match à 7-7. Guman a continué à montrer sa meilleure forme alors que l’équipe de Mumbai menait à 9-7 à la 11e minute.

Les défenseurs de Puneri ont ensuite riposté et ont repris la tête à 10-9. Par la suite, les deux équipes ont échangé des points jusqu’à ce que Puneri réussisse à garder le nez devant à 14-13 à la fin de la première mi-temps.

Inamdar a réussi un raid fantastique dans les premières minutes de la seconde mi-temps alors que Puneri a creusé son avance à 16-13. Quelques instants plus tard, Goyat a effectué un raid qui a réduit l’équipe U Mumba à deux joueurs sur le tapis.

Le côté de Mumbai était du côté sur le point d’obtenir ALL OUT, mais Heidarali Ekrami a effectué un raid brillant pour égaliser les scores à 20-20 à la 31e minute. Cependant, Aslam Inamdar a taclé Rinku et Surinder Singh peu de temps après, pour aider son équipe à infliger un ALL-OUT.

Les défenseurs Sanket Sawant et Sombir ont également intensifié leur jeu alors que Puneri prenait une avance massive à 27-20. Jai Bhagwan et Guman Singh se sont battus pour U Mumba au cours des dernières minutes, mais Puneri a réussi à conserver son avance et a finalement quitté le tapis en tant que vainqueur.

