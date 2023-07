Puneet Superstar réagit après que MC Stan qualifie son contenu de « grincer des dents », dit « kam se kam maa behen ki gaali… »

Puneet Superstar a déclaré qu’il ne pouvait pas abuser des mères et des sœurs comme MC Stan.

Jeudi, Puneet Superstar a réagi au commentaire de MC Stan sur son contenu et a déclaré qu’au moins il n’abusait pas des mères et des sœurs comme lui. Le rappeur avait qualifié le contenu du participant de Bigg Boss OTT 2 de « grincer des dents ».

Viral Bhayani a partagé la vidéo avec la légende « Êtes-vous tous d’accord avec MC Stan? » Dans le clip, on peut le voir dire qu’il ne peut pas abuser des mères et de la sœur comme le fait MC Stan dans ses vidéos. L’un des utilisateurs des médias sociaux, « Il a raison. Mc star est chapri. Le deuxième a dit: « MC Stan total chhapri hai, pas de talent, seulement des bakwas. » Le troisième a dit: « Chahe Carry Minati ho ya koi Punit superstar sabko publicité ke liye MC Stan ka naam he Lena padta hai MC Stan ki vajah sehe inke dukaan chalti Hai. »

La quatrième personne a commenté: « Mcstan k liye ek like. » Le cinquième a dit : « Haan aur dusro ke jaa kar saman feeko ye achi baat hai wah. Le sixième a dit : « Sacchaa banda hai yaar vous ! « Le septième a dit : « Pehli baar est bande n kuch logique kaha hai….. »

Plus tôt, Puneet s’est rendu sur son Instagram et s’est déchaîné contre l’émission et MC Stan, qui était panéliste lors de l’épisode de la grande première. Dans la vidéo, Puneet a déclaré en hindi : « Bigg Boss jaae bhaad ki bhatti mein. Saala mujhe kisi ki zaroorat nahi hai. Puneet Superstar star tha, star hai aur star rahega. arta hai toh mere dosto jaldi se Elo Elo app download karlo, kyuki Puneet Superstar kal shaam ko yahan par 4 baje live aane wala hai aur sabka ek ek karke band bajane wala hai. »

Pour les non-initiés, Puneet Kumar ou Puneet Superstar également connu sous le nom de Lord Puneet est un influenceur des médias sociaux qui est devenu célèbre après que sa vidéo de cris en roulant en tant que passager sur un vélo soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans une interview, Puneet Superstar a révélé qu’il ne pouvait pas terminer ses études parce qu’il n’avait pas d’argent pour payer les frais. Il a dit que ses professeurs ne lui avaient pas permis de passer l’examen de 12ème classe parce qu’il n’était pas en mesure de payer les frais de scolarité de son école.