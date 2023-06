Puneet Superstar fait cette déclaration choquante sur la vie amoureuse de Salman Khan après son élimination

La nouvelle saison de Bigg Boss OTT a commencé et les candidats ont commencé à créer des liens et des groupes dans la maison. Non seulement cela, mais en seulement 24 heures après le spectacle, un concurrent a également été expulsé de la maison. Puneet Superstar, influenceur des médias sociaux connu pour ses vidéos comiques, a été éliminé de la maison Bigg Boss OTT 2 après s’être enduit de dentifrice malgré un avertissement de Bigg Boss. Maintenant, après son expulsion, il est venu vivre et a fait une déclaration choquante sur la vie amoureuse de Salman Khan.

Lors de la première de Bigg Boss OTT 2, Salman Khan a demandé à Puneet Superstar de ne pas avoir de petite amie, l’influenceur des médias sociaux a maintenant réagi après avoir été expulsé de la maison. Il a dit en hindi : « Je veux dire à Salman Khan, a-t-il une petite amie ? L’un vient l’autre s’en va. Je veux donc dire que Salman Khan est également célibataire et que je suis également célibataire.





Il a également parlé de sa première rencontre avec Salman Khan lors de la première de l’émission et a déclaré que Salman était devenu « nerveux » après l’avoir vu. Il a déclaré: « Salman Khan était également nerveux après m’avoir vu sur scène. Plus tôt, il parlait avec les autres candidats, mais quand je suis arrivé, il a peut-être pensé à la personne folle ou talentueuse qui est venue et c’est pourquoi il se tenait là en silence et il m’a directement montré le chemin de l’entrée de la maison.

Puneet Superstar a également critiqué MC Stan qui était l’un des panélistes de l’émission après être sorti de la maison Bigg Boss dans une vidéo récente et a déclaré: « Bigg Boss jaae bhaad ki bhatti mein. Saala mujhe kisi ki zaroorat nahi hai. Puneet Superstar star tha, star hai aur star rahega. Aur main ye batana chahta hu ki MC Stan tu saale keede makode, mereko aake lalkaarta hai, meri comédie ke peeche aake lalkarta hai toh mere dosto jaldi se Elo Téléchargement de l’application Elo karlo, kyuki Puneet Superstar kal shaam ko yahan par 4 baje live aane wala hai aur sabka ek ek karke bande bajane wala hai. Toh tum log saale nalle, berozgaar, bhikmange ye sochte ho ki Puneet Superstar ke dwara live aakar star ban jaoge lekin Puneet Superstar star tha aur rahega (Bigg Boss peut aller en enfer. Je n’ai besoin de personne. Puneet Superstar sera toujours un star. Cet insecte MC Stan m’a défié, moi et ma comédie. Mes amis téléchargent rapidement l’application Elo Elo où je serai en direct à 16 heures demain et tirez tout le monde un par un. Vous tous, les gens inutiles, sans emploi et sans le sou, voulez monter sur mon succès , mais Puneet sera toujours une star).

Après être entré dans la maison de Bigg Boss, OTT 2 a commencé à mettre du dentifrice sur son visage, à verser du nettoyant pour sol sur sa tête et, semble-t-il, à laisser des traces de dérapage sur le siège des toilettes. Tout cela a frustré tout le monde dans la maison et cela a conduit Bigg Boss à demander aux candidats s’ils souhaitaient s’adapter avec lui, ce à quoi la majorité des candidats ont voté contre et Puneet a été expulsé de la maison.

Maintenant, si l’on en croit les rapports, Puneet Superstar fera son retour dans l’émission de Salman Khan ce week-end et même ses fans exigent son retour à la maison.

