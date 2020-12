Dans un contexte de pollution croissante, transformer les déchets en richesse est devenu un besoin urgent pour nous tous. Pooja Badamikar, une entrepreneure basée à Pune, a décidé de contribuer à la même chose en recyclant les pneus usagés en de belles chaussures. L’objectif principal de Badamikar est de créer une conscience environnementale grâce à son entreprise commerciale unique.

Badamikar, titulaire d’un diplôme de troisième cycle en énergie renouvelable, a entamé ce voyage unique pour convertir les déchets de pneus en chaussures à travers sa marque Nemital depuis deux ans. Son idée originale a été très utile pour réduire le niveau de pollution car maintenant, au lieu d’utiliser une semelle en plastique ou en caoutchouc pour les sandales et les chaussures, les déchets de pneus sont utilisés, réduisant ainsi la quantité de déchets.

S’adressant à l’agence de presse ANI, Badamikar a déclaré: « Un milliard de pneus sont jetés chaque année dans le monde. J’ai commencé à travailler avec l’aide de cordonniers locaux et j’ai réalisé deux prototypes. C’est ainsi que le voyage a commencé. »

Maharashtra: Pooja Badamikar, une entrepreneur basée à Pune, récupère des pneus usés pour fabriquer des chaussures. » (22.12.2020) pic.twitter.com/ffWn6vSZPS – ANI (@ANI) 22 décembre 2020

Elle a ajouté que dans le monde, environ 1 milliard de pneus mis au rebut sont générés chaque année. Ainsi, afin de le transformer efficacement en une chose utile, elle a commencé à penser à quelque chose qui peut réduire la quantité de ces déchets de ferraille au quotidien. Elle a finalement eu l’idée de chaussures.

Après avoir quitté son emploi dans une entreprise informatique, Badamikar a commencé des recherches sur les affaires de pneus usés et sur la manière de réduire les déchets accumulés. Mais la plupart des idées semblaient nécessiter beaucoup de capital et étaient sur le point de donner des retours tardifs. En outre, elle a réalisé que la réutilisation des pneus était interdite pour des raisons de sécurité et de santé et que les pneus non biodégradables posaient d’autres problèmes, a-t-elle déclaré. Meilleure Inde.

Sa recherche approfondie l’a amenée jusqu’à plusieurs communautés africaines où elle les a trouvées en utilisant des pneus usagés comme chaussures et elle a été inspirée par eux. Badamikar s’est ensuite lancée là-bas, les idées ont commencé à affluer et elle a décidé d’utiliser le plan original pour concevoir de belles chaussures. Un peu plus d’étude l’a amenée à l’idée d’utiliser des pneus de camion pour les nouvelles chaussures.

Badamikar a ensuite conçu deux prototypes et a également fini par les présenter à ‘Startup India’ – une série de conclaves pour les startups émergentes. Elle a conçu le protoype en faisant appel à un cordonnier local. Son design a été très apprécié et elle a remporté en 2018 Rs 50000 dans la catégorie « Upcoming Woman Entrepreneur », donnant ainsi naissance à sa marque « Nemital ».

Elle a déclaré à ANI: « Nous utilisons généralement une version en caoutchouc ou en matière plastique comme semelle pour les chaussures, mais nous l’avons remplacé par un pneu recyclé et par cela, nous aidons à réduire les décharges, deuxièmement, nous aidons à réduire la matière comme le plastique marché et la troisième chose est que nous réduisons l’utilisation de ressources telles que le pétrole et l’eau qui, autrement, auraient pu être consommées pour la fabrication de ce plastique ou de cette version en caoutchouc », a déclaré Badamikar.

«C’est une condition alarmante pour nous tous car les niveaux de déchets augmentent autour de nous, nous devons le réduire et le cyclisme est la clé du nouveau monde.

(Avec des entrées d’ANI)