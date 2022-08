Pune Techie Who ‘Spams’ Elon Musk a finalement rencontré le PDG de Tesla et Twitter prend des leçons

Elon Musk a aimé votre tweet. Elon Musk a répondu à votre tweet. Elon Musk veut vous rencontrer. Cela a été à peu près l’histoire d’un développeur de logiciels du Maharashtra qui a tweeté des “choses ringardes” avec une seule personne en tête : Elon Musk. Pranay Pathole n’est peut-être pas un nom familier pour beaucoup. Pour Twitterati, cependant, en particulier ceux en Inde, Pathole est le gars « qui tweete à Musk ». Et la personne la plus riche du monde n’ignore pas non plus les tweets ou les suggestions de Pathole. Mais maintenant, il s’avère que les deux ont pris leur “bromance” au-delà de l’application bluebird.

Sur une photo virale sur la plateforme, on peut voir un Pathole sur la lune partager le cadre avec nul autre qu’Elon Musk. Le rêve devient réalité? Peut-être.

“C’était tellement génial de vous rencontrer @elonmusk à la Gigafactory Texas. Je n’ai jamais vu une personne aussi humble et terre-à-terre. Vous êtes une source d’inspiration pour des millions de personnes », a déclaré Pathole en légende de sa photo avec Teslaman.

C’était tellement génial de vous rencontrer @Elon Musk à la Gigafactory Texas. Je n’ai jamais vu une personne aussi humble et terre-à-terre. Tu es une source d’inspiration pour des millions pic.twitter.com/TDthgWlOEV — Pranay Pathole (@PPathole) 22 août 2022

Des vœux de félicitations ont afflué alors qu’une section de Twitter était vraiment heureuse pour le plus grand “Musk simp”.

En 2018, un étudiant en génie de deuxième année a décidé de tweeter à Musk, à propos des essuie-glaces automatiques de Tesla, et du problème avec eux pendant la pluie. Heureusement, il a reçu une réponse instantanée de Musk, qui a écrit : « Corrigé dans la prochaine version ». Des années plus tard, en 2022, Pranay Pathole, qui est devenu développeur de logiciels pour Tata Consultancy Services (TCS), est devenu un nom populaire sur Twitter.

Pathole a partagé qu’un utilisateur de Reddit avait posté la requête, liée aux essuie-glaces automatiques, ce qui l’a laissé intrigué. Il pensait pouvoir le tweeter à Musk, “et s’il répond, alors peut-être qu’il pourrait envisager cette fonctionnalité pour Tesla”, a déclaré Pathole à l’Hindustan Times. Le développeur du logiciel a déclaré qu’il était juste époustouflé lorsque Musk lui a répondu en quelques minutes.

J’y réfléchis sérieusement – Elon Musk (@elonmusk) 27 mars 2022

Mars a l’air incroyable – Elon Musk (@elonmusk) 3 août 2021

Aujourd’hui, le jeune homme de 23 ans est très suivi sur la plateforme de microblogging et la liste comprend certains des noms les plus influents du monde entier. MrBeast alias Jimmy Donaldson en fait partie.

