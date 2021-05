Pune Start-up crée une machine à ramasser les déchets sans contact pour protéger les travailleurs de l’assainissement de Covid-19

La pandémie de Covid-19 a non seulement alourdi l’infrastructure sanitaire, mais a également exercé une pression excessive sur le système de gestion des déchets du pays. Les déchets Covid-19 représentent un grave danger pour des millions de travailleurs de l’assainissement en Inde. Pour aider cette partie vulnérable de la société, une start-up basée à Pune a développé une machine compacte de ramassage des déchets appelée «Jatayu». La machine permet aux travailleurs de l’assainissement de ramasser les déchets et les ordures sans utiliser leurs mains pour le faire.

Abhishek Shelar, ancien élève de Harvard et de l’IIT Bombay, qui était à l’origine du développement de la machine, voulait assurer la santé, la sécurité et la dignité de millions de ramasseurs de déchets en Inde. Il a créé «Jatayu» dans l’intention de résoudre les difficultés rencontrées par les éboueurs manuels et les travailleurs de l’assainissement chargés de gérer les déchets Covid. Shear et son équipe principale se sont entretenus avec plusieurs fabricants, chercheurs et développeurs pour développer la machine. Après de longues heures de consultations et de retours, Shelar a réussi à créer la première version de la machine, nommée ‘Jatayu HD’, Indian Express signalé.

La Delhi Municipal Corporation a été parmi les premiers acheteurs de la machine Jatayu. Selon Biotic Waste Management à Delhi, près de 7,2 tonnes de déchets COVID-19 ont été générées chaque jour l’année dernière, ce qui est passé à 12,5-13 tonnes par jour à la fin du mois d’avril 2021, Hindustan Times signalé.

Les machines qui traitent les déchets routiers existent dans le monde occidental, mais leur efficacité peut ne pas être suffisante pour traiter le problème de gestion des déchets en Inde. Des pays comme les États-Unis et l’Europe se sont attaqués aux déchets routiers avec de telles machines. Mais ils se concentrent uniquement sur les feuilles tombées sur la route. En Inde, cependant, les ramasseurs de déchets devraient tout collecter, du plastique au papier en passant par les emballages alimentaires et même les déchets Covid-19.

En moyenne, Jatayu peut ramasser environ deux tonnes de déchets par jour. Le parcours de Shelar en tant qu’entrepreneur a commencé il y a cinq ans et il a passé les deux dernières années à développer la machine «Jatayu». En 2016, il a lancé la start-up basée à Pune appelée « Spruce Up » pour assurer la sécurité, la dignité et la santé des millions de travailleurs de l’assainissement en Inde. La start-up Cleantech a déjà mis au point des machines capables de pulvériser des désinfectants sur les ordures avant et après leur nettoyage.

La gestion des déchets de Covid-19 est un enjeu majeur depuis l’émergence de la pandémie. Selon le rapport déposé par le Central Pollution Control Board (CPCB) au National Green Tribunal en juillet, l’Inde génère environ 101 tonnes métriques par jour (MT / jour) de déchets biomédicaux liés au COVID-19.

À Wuhan, lorsque le nouveau coronavirus est apparu pour la première fois, les autorités n’ont pas construit de nouveaux hôpitaux, mais ont d’abord construit une nouvelle usine de déchets médicaux et ont également déployé 46 installations mobiles de traitement des déchets.

«La manipulation des ordures avec les mains met en danger la sécurité des travailleurs de l’assainissement qui travaillent sans relâche dans des conditions de vulnérabilité juste pour garder notre environnement en ordre. Beaucoup d’entre eux ont perdu la vie en raison de maladies contractées, y compris le COVID-19, dans un passé récent. Grâce à Jatayu, nous voulons éviter de tels incidents malheureux et restaurer la dignité des ramasseurs de déchets », a déclaré Shelar aux médias dans un précédent entrevue.

Le fondateur de la machine affirme que la startup Cleantech tente de protéger la santé, la sécurité et la dignité des 1,5 à 4 millions de ramasseurs de déchets dans le pays.

