Pune Man défie les stéréotypes sexistes et les trolls en portant du mangalsutra avec sa femme au quotidien

Se qualifier de féministe et la pratiquer sont deux choses différentes. Cependant, pour un couple de Pune, le féminisme consistait à peaufiner les rituels hindous séculaires du mariage enracinés dans le patriarcat et à partager la responsabilité. Le couple de Pune, Shardul Kadam et Tanuja Patil, s’est marié plus tôt cette année, mais il y a eu une torsion.

Contrairement aux mariages hindous habituels, où le marié lie le mangalsutra à sa femme qui symbolise son état matrimonial, Shardul a décidé que même lui porterait le mangalsutra pour montrer qu’il est sérieux au sujet de l’égalité. Parler à Les humains de Bombay, Shardul a déclaré qu’en 2020, lorsque le couple préparait leur mariage, il a demandé à Tanuja pourquoi seule une fille doit porter un mangalsutra. Il a ajouté que, comme ils sont tous les deux égaux, il portera également un mangalsutra.

Au début, les parents de Shardul ont été surpris et quelques proches lui ont demandé pourquoi il voulait faire cela. Expliquant sa raison, Shardul a dit que pour lui, le mariage était une question d’égalité. Il ne s’est pas arrêté là, Shardul a même dit qu’il aimerait changer la tradition selon laquelle la famille de la fille supportait les frais de mariage et a dit aux parents de Tanuja que les deux familles se partageraient les dépenses.

Avec toutes ces étapes progressives prises par son partenaire, Tanuja a demandé à Shardul si cela allait être une chose d’un jour ou s’il porterait mangalsutra tous les jours. À cela, Shardul a répondu qu’il porterait le mangalsutra tous les jours. Le jour du mariage, quand la mariée et le marié ont attaché le mangalsutra autour du cou, quelques parents masculins n’étaient pas contents, mais ils n’ont rien dit. Cependant, le couple a reçu beaucoup de trolls en ligne.

le Les humains de Bombay post montrait le genre de commentaires durs et insensibles reçus par le couple. Certains ont demandé à Shardul de porter également un sari, tandis que d’autres ont dit que ce n’était pas la manière de soutenir l’égalité des sexes.

Cependant, le couple a dépassé la haine et continue de se soutenir malgré la pêche à la traîne. Le duo a déclaré qu’ils savaient quelque part que cela pourrait arriver, mais le contrecoup généralisé les a surpris. Mais 4 mois après leur mariage maintenant, le couple a appris à ignorer la pêche à la traîne.

«Parce que Tanuja et moi pouvons définir notre relation mieux que quiconque; nous nous soutenons mutuellement dans le travail, croyons aux rêves de chacun et sommes dans ce voyage ensemble. Alors, qui se soucie de ce que le monde pense? », A déclaré Shardul.

