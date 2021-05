Pune Boy, 16 ans, prend une superbe photo de la lune avec 55000 images

Une image Reddit a récemment attiré l’attention des internautes et semble probablement être l’une des images les plus détaillées de la Lune jamais capturées. Capturée par Prathamesh Jaju, 16 ans, de Pune, Maharashtra, la photo a été créée avec 55 000 images comprenant des données de plus de 186 gigaoctets.

Dans les commentaires sur le post, Jaju a expliqué comment il avait pu capturer cette image époustouflante. Il a dit: «C’est ma photo la plus détaillée et la plus claire et mon meilleur travail du troisième quart de Mineral Moon. J’ai capturé environ 50 000 images sur plus de 186 Giga-octets de données, ce qui a presque tué mon ordinateur portable avec le traitement. «

Il a ajouté: «Je les ai d’abord capturés en capturant plusieurs vidéos sur différentes petites zones de la Lune. Chaque vidéo contient environ 2000 images, d’abord, nous les stabilisons, puis nous fusionnons et empilons chaque vidéo en une seule image. J’ai donc pris environ 38 vidéos. Nous avons maintenant 38 images. Nous affûterons chacun d’eux manuellement, puis les assemblons dans Photoshop comme une grande mosaïque. Une fois la mosaïque terminée, quelques ajustements supplémentaires sont faits et quelques retouches finales et boum! «

Selon l’une de ses légendes Instagram pour l’image, Jaju a déclaré qu’il avait utilisé Celestron 5 Cassegrain OTA (télescope), une caméra USB ultra-rapide ZWO ASI120MC-S pour prendre la photo. Il a ajouté qu’il avait utilisé un Dobson à réflecteur pliable SkyWatcher 8 ”avec un Canon EOS 90D (avec un capteur CMOS APS-C) pour les couleurs. Pour le post-traitement détaillé, Jaju a utilisé des logiciels tels que PIPP, Autostakkert, IMPPG, Registax 6, Adobe Photoshop et Lightroom.

Alors que la couleur de la Lune semble inhabituelle dans l’image, selon Jaju, les couleurs représentent les minéraux sur la lune, que nos yeux ne peuvent pas résoudre à l’exception des appareils photo reflex numériques et d’autres appareils photo spécifiques.

