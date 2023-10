Punaises de lit : comment les experts disent de les éviter pendant votre voyage

Au milieu d’une importante infestation de punaises de lit en France, les experts affirment qu’il existe des moyens d’éviter de ramener ces parasites chez vous.

Les punaises de lit sont de petits insectes sans ailes qui se nourrissent de sang humain et animal, selon Santé Canada. Ils mesurent environ 10 millimètres de long, sont de forme ovale et ont un corps plat.

Les bugs ont déferlé sur Paris pendant la Fashion Week. Des vidéos circulant en ligne montrent les insectes dans des espaces publics comme les bus, les trains et les cinémas.

Les experts affirment que les punaises de lit ne se transmettent pas d’une personne à l’autre, mais grimpent dans les sacs, les chaussures et autres vêtements, ce qui peut propager l’infestation.

Bien que l’épidémie touche la France, les villes du Canada pourraient connaître une situation similaire si les insectes se régalaient, a déclaré Dale Kurt, directeur de la région du Grand Toronto chez Orkin Canada.

« Maîtrisez-le rapidement, car si vous ne le faites pas, cela peut s’attarder », a déclaré Kurt à CTVNews.ca dans une interview. « Il se reproduit si vite qu’il peut rapidement devenir incontrôlable. »

OÙ SE TROUVENT-ILS ?

Les punaises de lit peuvent généralement être trouvées dans les zones de couchage, a expliqué Kurt, sur les matelas, sous le papier peint, dans les prises électriques et dans les tables de nuit, afin qu’elles puissent se régaler facilement pendant que les gens dorment.

« Les punaises de lit sont généralement paresseuses », a-t-il déclaré. « Ils veulent être proches de l’endroit où se trouvent leurs réserves de nourriture… Ils vont donc être près du lit. »

Kurt a déclaré que lors de l’enregistrement dans une chambre d’hôtel, il effectuait toujours un contrôle visuel en premier.

« S’il y a une infestation modérée à forte, vous verrez des signes de punaises de lit, qui sont généralement des traces de sang sur les taies d’oreiller ou les draps », a-t-il déclaré.

Il dit que les gens devraient vérifier sous les matelas, le sommier et dans les endroits sombres autour du lit.

« Ils n’aiment pas être dans cet espace ouvert. Mais s’il y a un endroit derrière lequel ils peuvent se cacher, c’est là qu’ils vont vivre », a-t-il déclaré. « Et puis sortez pour leur repas de sang et revenez immédiatement. »

Malheureusement pour les humains, ces parasites peuvent vivre jusqu’à 10 mois et n’ont pas besoin de sang constant pour vivre. Les petits insectes sont également difficiles à repérer pendant la journée car ils ne sortent que la nuit.

Pour ces raisons, s’en débarrasser peut être incroyablement difficile, a déclaré Kurt.

COMMENT LAISSER LES PUNAISES DERRIÈRE

Habituellement, les punaises de lit se trouvent dans les zones à fort trafic, a déclaré Kurt.

« Parfois, les gens pensent que c’est parce que c’est un hôtel ou un lit sale », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas nécessairement vrai. Les punaises de lit peuvent se trouver dans un hôtel une étoile ou dans un hôtel cinq étoiles. Cela dépend simplement de l’endroit où le voyageur ou le visiteur a séjourné en dernier. »

Les insectes peuvent être transportés dans des meubles, des poussettes, des sacs d’ordinateurs portables ou des valises, a expliqué Kurt. Pour cette raison, Kurt conseille aux gens d’être prudents en ce qui concerne les meubles d’occasion.

Partout au Canada, Orkin a traité les punaises de lit depuis les résidences privées jusqu’aux tours de bureaux et aux écoles, mais on les trouve le plus souvent dans les hôtels, motels et autres séjours de courte durée.

« Utilisez toujours le porte-bagages et placez-le loin du lit », a-t-il déclaré. « Certaines personnes mettent leurs bagages et leurs affaires directement dans une baignoire. Cela peut en fait les empêcher, car les punaises de lit ne rampent pas dans la baignoire. »

Une autre option consiste à mettre les objets dans un grand sac poubelle pour les garder à l’écart.

La présence de punaises de lit n’est peut-être pas connue immédiatement, car l’éruption cutanée provoquée par leurs piqûres pourrait apparaître jusqu’à 14 jours plus tard, précise Santé Canada.

Habituellement, ils mordent le visage, le cou, les bras, les jambes et la poitrine d’une personne.

COMMENT SE DÉBARRASSER DES PUNAISES DE LIT

Lors de l’achat de meubles usagés comme des canapés ou des chaises, Kurt dit que c’est une bonne idée de les faire nettoyer ou vérifier par un professionnel avant de les apporter à la maison.

« La chaleur tuera tous les stades des punaises de lit », a déclaré Kurt. « L’adulte, la nymphe et l’œuf sont tous tués par une forte chaleur supérieure à 50°C. »

Des contrôles visuels ou des chiens dressés pour détecter les punaises de lit peuvent également être utilisés pour s’assurer qu’il n’y en a pas dans une résidence.

LES PLUS GRANDES VILLES AU CANADA AVEC DES PUNAISES DE LIT

Selon Orkin, certaines villes du Canada luttent contre les punaises de lit.

En se basant sur les appels visant les insectes, l’entreprise a classé les 25 villes canadiennes qui comptent le plus de punaises de lit.

En tête de liste se trouvent Toronto et Vancouver, densément peuplées, aux première et deuxième places.

Le troisième sur la liste est Sudbury, en Ontario, qui, selon Kurt, pourrait être dû au fait que de nombreuses personnes entrent et sortent de la ville dans le cadre d’emplois contractuels.

Carte des 25 principales villes avec des appels de punaises de lit à Orkin Canada. (Orkin) Oshawa est quatrième, Ottawa cinquième et Scarborough est sixième.

Sault Ste. Marie est septième sur la liste, suivie de London, Ont., St. John’s, T.-N.-L. et Hamilton, Ont., complète le top 10.