L’ancienne légende indienne du cricket Sachin Tendulkar est actuellement en vacances dans une destination inconnue en famille. Il partage activement des extraits de l’escapade et les fans l’adorent. L’un de ses derniers messages sur les réseaux sociaux est devenu une gracieuseté virale de la blague épique de Master Blaster.

Tendulkar a posté un selfie avec sa fille Sara et cela chassera votre blues Covid. Jeudi, la légende du cricket s’est rendue sur Instagram pour partager une photo où le duo père-fille peut être vu en train de poser depuis un bateau, portant des lunettes de soleil élégantes et des gilets de sauvetage. Dans la légende, il a fait une blague épique et les internautes l’appellent les blagues du roi de papa.

La légende à côté de la photo Instagram dit: « Sare: Baba, sommes-nous perdus en mer? Moi: je ne suis pas à terre! #Vacation #sea »

La publication a recueilli plus de 1 241 572 mentions J’aime et 2 260 commentaires lorsque cette histoire a été publiée. Les utilisateurs de la plateforme de partage de photos réagissent en grand nombre à la publication dans la zone de commentaires. Plusieurs fans ravis ont déversé de l’amour et de l’affection sur la photo. D’autres ne pouvaient s’empêcher de féliciter le joueur vétéran pour son sens de l’humour.

Un fan a commenté: « Toujours jeune paji. » « Belle photo père-fille », a déclaré une personne. « Image charmante » et « je t’aime Dieu », a déclaré un autre fan. Un utilisateur a plaisanté, « papa plaisante au sommet. »

Le petit maître a passé du temps de qualité avec sa famille, comme en témoignent ses mises à jour sur les réseaux sociaux. Même s’il n’a pas fait connaître le lieu de ses vacances, il a récemment partagé une vidéo de lui-même où on le voit se livrer à des activités de sports nautiques. Tendulkar a décrit sa propre expérience avec une chanson alors qu’il décollait pour le parachute ascensionnel. Le clip de lui parachute ascensionnel était accompagné de la chanson populaire de Ritviz, Hum toh udd gaye, jouant en arrière-plan.

Sa vidéo d’aventures de sports nautiques était sous-titrée: «! #parasailing #adventure #watersports #instatravel »

Il aimait également son voyage à vélo, à jouer au golf et à se détendre autour de la piscine, respirant la paix. Tendulkar a également partagé un selfie cool avec son fils, Arjun, tous deux portant des lunettes de soleil. La légende sur Instagram se lit comme suit: «Vacation vibes».

Tendulkar est le leader des run-getter dans le format Test et One-Day Internationals. Au cours de sa carrière internationale, l’un des plus grands batteurs de tous les temps avait joué 463 ODI avec 18 426. Tendulkar a marqué 15 921 courses dans le format le plus long du cricket.