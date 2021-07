Pumpkin, la fille enceinte de Mama June, montre une nouvelle photo d’une grosse bosse de bébé et révèle qu’elle a « 39 semaines »

Lauren « Pumpkin » Efird, la fille enceinte de MAMA June, a montré une nouvelle photo de son gros ventre rond et a révélé qu’elle avait « 39 semaines ».

La star de télé-réalité a pris la photo à travers un miroir de salle de bain, montrant son ventre de femme enceinte.

Instagram / @citrouille

La fille de Mama June, Lauren ‘Pumpkin’ Efird, a publié une mise à jour sur la grossesse pendant 39 semaines[/caption]

Instagram/Lauryn Efird

Ce sera son deuxième enfant avec son mari Joshua Efird, car ils partagent déjà leur fille Ella[/caption]

Elle a sous-titré le message: « 39 semaines d’attente patiemment. »

Pumpkin a partagé son parcours de grossesse avec ses abonnés.

Auparavant, la native de Géorgie avait partagé une photo sur Instagram de sa fille de 3 ans, Ella, la tenant échographie du futur petit frère photo.

Pumpkin a sous-titré le message: « La meilleure grande soeur déjà. »

La maman d’un enfant a atteint la barre des 38 semaines lors de sa deuxième grossesse et a célébré l’occasion avec un nouvelle mise à jour de la photo de bosse de bébé récemment.

Fausse alarme?

le Mama June: de pas à chaud La star a déclenché des rumeurs de fans la semaine dernière selon lesquelles elle avait déjà accouché lorsqu’elle a partagé un selfie de l’hôpital.

Elle a posé dans un tee-shirt rose qui montrait sa bosse grandissante alors qu’elle souriait à la caméra.

La personnalité de la télévision a également donné un indice sur le nom de son futur fils, en sous-titrant la photo: « 38 semaines aujourd’hui #BabyB. »

Auparavant, Pumpkin avait de nouveau déclenché des rumeurs selon lesquelles elle avait entré en travail quand elle a partagé une photo similaire dans la salle d’attente de l’hôpital.

La star de la télévision a pris un selfie souriant dans le miroir d’une chambre d’hôpital privé, alors qu’elle donnait aux fans un aperçu de ses progrès.

« Le meilleur reste à venir…. » a-t-elle écrit, alors que les fans se précipitaient vers les commentaires pour spéculer sur une annonce de livraison.

« Est-ce que le bébé arrive ? » l’un a demandé, tandis qu’un autre a commenté : « Est-ce l’heure ? » suivi d’un smiley et d’un cœur emoji.

Pumpkin va bientôt donner naissance à son premier fils aux côtés de son mari, Joshua Efird.

En juin, le jeune couple a célébré sa nouvelle passionnante avec un adorable Baby shower sur le thème de Winnie l’ourson.

Le duo était ravi alors qu’ils se préparaient pour leur nouvel ajout parmi la famille et les amis.

Grande grande soeur

Pumpkin élève également sa sœur de 15 ans, Alana Thompson, qui porte son nom de scène, Honey Boo Boo.

Plus tôt ce mois-ci, Alana a entassé félicitations pour sa soeur enceinte, qui l’a recueillie après leur maman juin a été arrêté pour trafic de drogue.

La star de Here Comes Honey Boo Boo a posté une photo d’elle sur un bateau avec Pumpkin et Ella.

« Mes filles 4 vie ! @pumpkin @ellagraceefird », a-t-elle légendé la photo où elle rayonnait de bonheur.

Les fans d’Alana ont également remarqué à quel point l’adolescente était joyeuse.

« Vous avez l’air si heureux !!! Trois belles filles. Ayez toujours le dos l’un de l’autre, quoi qu’il arrive », a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre a ajouté : « Je sais que c’est vrai !!! Merci de nous rappeler la famille, l’amour inconditionnel et l’amour de soi…

Un troisième a écrit : « Tu es tellement bénie et belle. »

la fille de juin Anna Cardwell précédemment félicité Pumpkin pour avoir fait un meilleur travail que leur mère pour élever Alana.

Anna, connue sous le nom de « Chickadee » dans l’émission familiale, a déclaré au Sun en exclusivité: « Alana semble beaucoup mieux être élevé par la citrouille. »

Pumpkin est peut-être enceinte de son deuxième enfant, mais Anna a déclaré que sa sœur pouvait s’occuper d’élever Alana, 15 ans, en plus de ses propres enfants.





Anna a poursuivi: «Pumpkin a tout, elle a tout. Elle a une bonne tête sur l’épaule. Alana est beaucoup plus mature. Pumpkin s’assure que tout le monde a toutes ses affaires ensemble.

La jeune femme de 26 ans, qui a elle-même deux enfants, a ajouté : « Alana se débrouille très bien à l’école ces jours-ci. »

Anna, qui est l’aînée de la famille, a déclaré : « Je suis fière que Pumpkin se soit jointe à Alana et à la façon dont elle grandit.

Instagram/Citrouille

Pumpkin a posté une photo de sa fille de 3 ans Ella tenant la photo échographique de son petit frère[/caption]

WeTV

Elle élève également sa sœur de 15 ans, Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson depuis que leur mère a été arrêtée pour trafic de drogue.[/caption]