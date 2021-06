La fille de MAMA June, Lauryn, alias Pumpkin, a félicité son mari Josh pour « être passé à la vitesse supérieure » ​​et être le père de sa sœur, Alana.

Lauryn a récemment annoncé qu’elle et Josh attendaient leur deuxième enfant, un fils.

Lauryn a partagé plusieurs photos de son mari, Josh, en l’honneur de la fête des pères.

Elle a sous-titré le message : « Bonne fête des pères à ce beau mec que j’appelle mon mari. Un jour ne suffit pas pour honorer à quel point vous êtes vraiment spécial en tant que père, non seulement pour nos 2 mais pour Alana ainsi que.

« Vous avez intensifié vos efforts alors que vous n’aviez pas à le faire et nous vous serons toujours reconnaissants.

« Je n’aurais pas pu choisir quelqu’un de mieux pour élever et être le père de notre petite famille. Nous t’aimons bébé @official_josh_efird.

Plus tôt cette semaine, Maman June la fille Anna Cardwell a félicité Lauryn pour avoir fait un meilleur travail que leur mère pour élever Alana.

Anna, connue sous le nom de « Chickadee » dans l’émission familiale, a déclaré au Sun en exclusivité: « Alana semble beaucoup mieux être élevé par la citrouille. »

Pumpkin est peut-être enceinte de son deuxième enfant, mais Anna dit que la jeune femme de 21 ans peut s’occuper d’élever Alana, 15 ans, en plus de ses propres enfants.

« Pumpkin a tout, elle a tout. Elle a une bonne tête sur l’épaule. Alana est beaucoup plus mature. Pumpkin s’assure que tout le monde a toutes ses affaires ensemble.

La jeune femme de 26 ans qui a elle-même deux enfants, a ajouté « Alana se débrouille très bien à l’école ces jours-ci. »

Anna, qui est l’aînée de la famille, a ajouté : « Je suis fière que Pumpkin se soit jointe à Alana et à la façon dont elle grandit.

En 2019, juin était arrêté pour trafic de drogue, y compris la possession d’une substance contrôlée et des accusations d’attirail de drogue en Alabama.

Elle a été arrêtée avec elle petit ami Geno Doak, qui a été accusé de violence domestique au troisième degré, de possession d’une substance contrôlée et de possession d’attirail de drogue.

Il est estimé que juin dépensé 900 000 $ en un an en drogue.

Récemment, June a posté sur Instagram pour célébrer sa sobriété de drogues et alcool pendant 16 mois.





Plus tôt ce mois-ci, Lauryn a montré son ventre rond dans un soutien-gorge et des sous-vêtements et a qualifié son fils à naître de « plus beau cadeau » dans une publication Instagram.

La star de télé-réalité, 21 ans, a légendé la photo : « Mon corps m’a fait le plus beau cadeau de la vie. »

Pumpkin partage également sa fille Ella, trois ans, avec son Joshua.