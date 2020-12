Le remplaçant Emmanuel Gigliotti a sauvé un match nul 1-1 pour Leon à dix contre les Pumas UNAM lors du match aller de la finale de la Liga MX « Guard1anes 2020 » jeudi.

Un but en deuxième mi-temps du Paraguayen Carlos Gonzalez avait donné l’avantage aux Pumas, le défenseur central de Leon, Jaine Barreiro, recevant son deuxième carton jaune et expulsé à neuf minutes de la fin.

Mais contre le cours du jeu et avec Pumas à la recherche d’un deuxième but, David Ramirez a croisé Gigliotti pour égaliser les scores à la 89e minute.

Le but tardif d’Emmanuel Gigliotti a assuré un match nul pour Leon vs Pumas lors du match aller de la finale de la Liga MX. Hector Vivas / Getty Images

Le match retour décisif se jouera dimanche à Leon. Les deux matchs se jouent sans supporters dans les stades en raison de la situation du COVID-19 au Mexique.

« C’était un match très stratégique, eux défendant leur style et nous le nôtre », a déclaré l’entraîneur de Leon Ignacio « Nacho » Ambriz lors d’une conférence de presse vidéo. « C’était un match très régulier, avec beaucoup d’erreurs dans le déplacement du ballon. Le match nul est juste. »

« Nous devons bien jouer à domicile [in the second leg], leur apporter le jeu comme nous le faisons et profiter d’être à la maison, là où nous n’avons pas perdu [this season]. «

Leon est entré dans le match à l’Estadio Olimpico Universitario de Mexico en tant que léger favori, mais Pumas avait gagné 4-0 lors d’un match retour épique en demi-finale contre Cruz Azul dimanche dernier et a pris l’initiative au début de la première mi-temps.

Juan Iturbe a engendré deux occasions de mettre Pumas en tête avant la mi-temps, le Chilien Jean Meneses ayant la meilleure opportunité de Leon avec le score de 0-0 à la pause.

Le match avait été assez régulier, mais l’impasse était brisée lorsqu’un centre de droite parfaitement pondéré de Carlos Gutierrez a trouvé Gonzalez libre de passer devant Rodolfo Cota à la 72e minute, laissant tout jouer pour le match retour.

Leon a terminé la saison régulière en première position, avec Pumas en deuxième. Les deux équipes n’ont perdu qu’un seul match en saison régulière.

Monterrey a remporté l’Apertura 2019 il y a un an et est toujours le champion en titre de la Liga MX, après que la Clausura 2020 a été suspendue et finalement annulée en raison de la pandémie COVID-19.