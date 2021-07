PUMA recrute 18 athlètes indiens avant les Jeux olympiques de Tokyo

La marque de sport PUMA a signé 18 athlètes indiens qui représenteront

le pays dans des événements nationaux et internationaux dans des disciplines sportives comme le tir, le hockey, l’athlétisme, la boxe, le tennis de table, le lancer du disque et le badminton. C’est une étape majeure pour la marque alors qu’elle continue de repousser les limites et de célébrer la diversité dans le sport. À travers sa campagne de marque « Only See Great », PUMA vise à explorer l’idée même d’atteindre la grandeur et comment ces

les athlètes s’y sont efforcés pendant des périodes extraordinaires.

Dans le but d’amener une transformation des mentalités vers l’égalité dans le sport, la marque se concentre sur le soutien aux talents dans plusieurs disciplines sportives. En plus de l’as championne de boxe, Mary Kom et du sprinter national indien, Dutee Chand, la marque a signé une ribambelle de grands frappeurs comme la boxeuse Pooja Rani ; l’athlète d’athlétisme Tejinder Singh; le tireur Manu Bhaker ; le nageur Srihari Nataraj ; les joueurs de hockey Rupinder Pal Singh, Harmanpreet Singh, Mandeep Singh, Gurjant Singh, Savita Punia, Sushila Chanu, Navneet Kaur, Navjot Kaur, Vandana Katariya, Gurjit Kaur et Udita Duhan. La liste comprend également des para-athlètes comme

le tireur Avani Lekhara ; la championne de tennis de table Bhavina Patel et l’athlète de lancer de disque Ekta Bhayan.

Les yeux rivés sur le défi, chaque athlète montrera ses prouesses alors qu’il s’apprête à réaliser son propre moment de grandeur dans le sport. La campagne « Only See Great » de PUMA les met en lumière alors qu’ils luttent pour la grandeur, écoutent leur cœur et trouvent une vision que personne d’autre ne peut voir.

Mary Kom a déclaré : « Je suis associée à PUMA depuis plus de deux ans maintenant et je suis fière du fait que la marque a toujours été à l’avant-garde pour encourager l’esprit du sport. Pour tout athlète, le courage, la passion et le travail acharné sont les ingrédients clés du succès. Mon parcours de boxe n’a pas été si facile, mais avec des années de pratique, de travail acharné et de détermination, j’ai réalisé l’improbable. Je suis heureux de représenter l’Inde dans le circuit sportif international après une si longue période.

Dutee Chand a ajouté : « PUMA a été ma toute première association de marque et sera toujours très proche de mon cœur. Je suis ravi et fier de voir la marque encourager les athlètes dans tous les domaines sportifs et les soutenir dans leur cheminement vers la grandeur. Malgré les défis posés par la pandémie, je crois que mon travail acharné m’a rapproché de mon objectif. Mon seul objectif est de gagner plus de lauriers pour le pays lors d’événements sportifs nationaux et internationaux. »

Commentant l’association, Ekta Bhayan a déclaré : « Tout le monde a le droit de rêver, ne laissez pas le handicap vous définir. J’espère que mon parcours sportif sera un exemple pour les autres que rien ne pourra les arrêter. Je suis ravi d’être associé à PUMA à ce stade de ma carrière sportive. C’est formidable de voir la marque continuer à briser les stéréotypes et à défendre l’inclusivité dans le sport.

