PUMA India s’associe à Orangutan en tant que partenaire officiel du kit ; Étend sa présence dans les sports électroniques

Orangutan Esports, l’une des principales organisations d’esports en Inde, a annoncé que la marque de sport PUMA India serait son partenaire officiel de kit. Selon les termes de l’association, les athlètes d’Orangutan porteront le maillot officiel et d’autres produits créés exclusivement par PUMA.

Cette association se présente comme une collaboration stratégique entre les deux marques avec une idéologie similaire pour propulser l’Esport vers de plus hauts sommets. Cette collaboration vient également élever l’expérience des athlètes et des fans d’Orangutan avec des produits officiels, tout en représentant PUMA dans la communauté Esports croissante de l’Inde.

Commentant l’occasion, Jai Shah, co-fondateur d’Orangutan Esports, a déclaré: «Les sports électroniques en Inde gagnent en popularité, mais n’ont pas connu de percée majeure. Cela a conduit au plan stratégique de collaborer avec une marque de sport haut de gamme en tant que partenaire de kit. Notre association avec PUMA India est un pas dans la bonne direction. Grâce à ce partenariat, nous visons à provoquer une révolution dans la culture Esports dans le pays où les marchandises officielles et les équipes Esports vont de pair. Ensemble, Orangutan et PUMA travailleront en étroite collaboration cette année pour atteindre l’échelle et le succès dans l’industrie de l’esport.

Commentant l’occasion, Yash Bhanushali, fondateur et PDG d’Orangutan Esports, a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer notre partenariat avec PUMA India en tant que partenaire officiel du kit, marquant une avancée majeure pour l’esport indien. Cette collaboration transformera l’industrie, inspirant la prochaine génération et favorisant une communauté d’excellence. Avec le soutien de PUMA, nos joueurs disposeront d’un équipement de qualité supérieure, leur permettant de concourir à l’échelle mondiale avec une confiance inégalée. Je suis extrêmement reconnaissant à PUMA India d’avoir cru en notre vision et notre engagement envers la croissance de l’esport. Ensemble, nous allons redéfinir le paysage de l’esport et écrire l’histoire »

Commentant l’association, Shreya Sachdev, responsable du marketing chez PUMA India, a déclaré: «Nous sommes heureux de nous associer à Orangutan Esports et de poursuivre nos investissements dans l’espace en pleine expansion de l’Esport en Inde. L’esport compétitif a connu une croissance massive de sa popularité, en particulier pendant la pandémie, et est devenu la principale voie d’engagement pour les jeunes du pays. En tant que marque, PUMA a toujours investi dans les divers piliers de la culture des jeunes tels que le sport, le fitness, l’art, le cinéma et la musique. Grâce à cette association avec Orangutan, nous sommes impatients de développer le marché de l’esport en Inde et de nous engager avec des joueurs à travers le pays.

Pour lancer ce partenariat unique en son genre, Orangutan a également publié un film numérique sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AlsoAnAthlete. À travers cette campagne, les deux marques visent à faire passer le message que les athlètes Esports méritent la même reconnaissance que les athlètes traditionnels. Ils ont le même dévouement et poursuivent leurs rêves avec la même passion que n’importe quel professionnel du sport, reflétant la pertinence du concept de #AlsoAnAthlete dans l’écosystème sportif du pays.