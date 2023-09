PUMA célèbre #HipHop50 avec Slick Rick et Flau’Jae Johnson

Les chaussures classiques ne se démodent jamais

Pour célébrer #HipHop50, Puma s’est associé à un pionnier légendaire Rick lisse et star émergente/ambassadeur PUMA Flau’Jae Johnson pour souligner l’impact indélébile de la célèbre marque de chaussures sur la culture.

Regardez la vidéo ci-dessous :

« 50 ans de hip hop, et nous avons été là à chaque étape du processus », a légendé Johnson dans son message. « Enfilez vos daims et embrassez l’héritage d’un genre qui a façonné la culture comme aucun autre. PUMA est le tissu du hip-hop.

Plus tôt cet été, PUMA a demandé à des artistes locaux de donner leur propre touche à des pochoirs de six pieds de l’empreinte classique de la chaussure PUMA Suede et d’afficher des empreintes de chaussures en vinyle plus grandes que nature dans toute l’Amérique du Nord.

«J’ai eu l’inspiration il y a longtemps de peindre avec des bombes aérosols (HIP-HOP RAISED ME) et en 2015, j’ai eu la chance de peindre ma première fresque murale aux côtés de mon frère @naturel et @jesse_kassel dans le cadre de la toute première @muralsinthemarket », a sous-titré l’artiste/créateur de Distinct Life basé à Détroit. Rick Williams. Mon style a définitivement évolué depuis. Merci à PUMA de toujours être derrière moi et de soutenir mon projet DETROIT INSPIRES THE WORLD ! Voici quelques-uns des murs INSPIRE les plus récents que j’ai peints pour accompagner notre campagne. Faites-moi savoir ce que vous pensez d’eux dans les commentaires.

Chaque installation offre un espace aux communautés pour célébrer le 50e anniversaire et la contribution de PUMA à la fabrique du hip-hop tout en mettant en valeur le sillon Classic Suede laissé par les casseurs, les MC, les DJ et les géants du genre.

Puma a également lancé de nouvelles initiatives, notamment en collaborant avec Pimpant DanSlum Village (conçu par Rick Williams) et la collection Mixtape avec Alexandre Jean et Roc Nation.

Pour rester au courant des dernières nouveautés en matière de tissus hip-hop ou pour acheter l’une des dernières nouveautés des collections HH50 ou des classiques de PUMA, cliquez sur ici.