Pulvériser et prier : Une journée avec les photographes du Tour de France

Cachés derrière leurs objectifs, habituellement enfouis dans le chaos de la course, se cachent les photographes du Tour de France.

Les téléspectateurs les verront souvent se précipiter sur des motos devant les coureurs, s’éloigner ou temporairement descendre de cheval et cliquer sur leur volet pendant que le peloton passe devant, mais cela ne représente qu’une fraction du bataillon de professionnels accrédités sur le Tour, armés d’une caméra. et prêt à documenter la course en image fixe.

Pour nous, de l’autre côté des médias qui accompagnent la course, qui passons des journées assises dans les salles de presse, voyant parfois à peine la course en chair et en os, les photographes sont des êtres éthérés. Un petit bonjour au départ de l’étape alors qu’ils prennent rapidement un café avant de se diriger vers le parcours, puis d’arriver plus tard à la salle de presse en sueur et épuisés. D’une certaine manière, ils sont l’équivalent médiatique des gardiens de football : il faudrait être fou pour en être un.

Pour découvrir la méthode et la folie des photographes du Tour, sur le Tour de France 2023 j’ai passé la journée avec deux d’entre eux, Chris Auld et Zac Williamssur l’étape 19 de Moirans-en-Montagne à Poligny, remportée par Matej Mohorič.

Départ – 172,8 km à parcourir

Au lieu de vous diriger vers le village de départ comme d’habitude avec Collectif d’évasion collègue Iain Treloar et Joshua Robinson de Le journal de Wall Street demander aux employés assiégés du stand Senseo de nous servir à tous un cappuccino pour la 19ème fois de ce Tour, ou à la zone mixte pour entendre un autre coureur me dire comment il va voir comment se déroule l’étape d’aujourd’hui avant de donner un avis de non-opinion dessus aussi après coup, je me dirige vers le parking. Spécifiquement, stationnement avantce qui se traduit à peu près par se garer avantce qui signifie que votre voiture doit quitter ledit parking et rejoindre le parcours avant le départ de la course, sinon les gendarmes français vous gendarmeront jusqu’en enfer et retour.

Chris est déjà assis dans la camionnette Mercedes Sprinter et j’ouvre la porte passager pour prendre ma place à l’arrière au milieu d’une montagne de vêtements, d’équipements et de vélos. Zac et Chris, avec d’autres photographes néo-zélandais Harry Talbot et britannique Russ Ellis, campez tout au long du Tour. Oui, dans des tentes. Cela réduit les coûts (ne vous faites aucune idée, Caley), leur donne le temps le matin de partir directement faire des balades à vélo (s’il vous plaît, Caley, pas de camping), et donne probablement l’impression que cela ressemble beaucoup plus à Lads On Tour qu’à un Ibis Budget pourrait le faire.

Nous semblons tous les trois très excités à l’idée d’une journée différente des 18 précédentes. Pour moi, c’est la chance de voir plus de course que je n’aurais autrement ; pour Chris et Zac, l’occasion de montrer à l’un de leurs collègues ignorants ce qu’il faut faire pour obtenir les photos que nous utilisons dans nos petits articles idiots.

Les spots moto sont très convoités et doivent être partagés par l’ensemble du corps des photographes présents à la course. Il n’y a que quelques vélos photographiques au sein de la cavalcade du Tour, et L’Équipe procurez-vous-en un dédié (bien sûr) ainsi qu’un autre pour les photographes de l’agence (pensez grand et sérieux aux agences de presse comme Agence France-Presse) sur – je crois – un système de rotation. Mais le reste pourrait bénéficier d’un ou deux jours de moto. Ou souvent pas du tout. Pour eux, la vie sur le Tour, c’est être maître de son destin et essayer de se rapprocher le plus souvent possible du peloton. Jour après jour.

Zac et Chris consultent la carte.

Dans la voiture, Chris et Zac commencent immédiatement à scanner une carte de l’itinéraire sur leur téléphone.

“Le premier montage peut être où vous voulez, si c’est de la merde, c’est de la merde”, dit Zac, après avoir recueilli des renseignements dans le village de départ auprès d’autres photographes, ou ce que Chris appelle ses potins matinaux. L’énergie du Labrador d’Aussie Williams et le côté austère de Geordie d’Auld forment un duo de sitcom. En fait, je devrais leur proposer cela cet été.

“Tout le monde dit 2-3 arrêts”, ajoute Zac. “Deux si c’est de la merde, trois si tout va bien.”

À ce stade du Tour, alors que la plupart sont épuisés par le cirque et sont prêts à rentrer chez eux, les attentes pour une bonne journée de sortie sont faibles et il est donc difficile d’être déçu. Une astuce mentale pour conserver la raison.

Ceux qui écrivent des articles ou réalisent des podcasts peuvent corriger leurs erreurs par la suite. Ils peuvent modifier des brouillons, prendre des notes auxquelles se référer lors de l’enregistrement ou revoir un moment crucial en rediffusion pour s’assurer qu’ils ont bien compris les faits et qu’ils n’ont rien manqué. Pour les photographes en revanche, une fois la course terminée, c’est tout. Plus de photos qui comptent.

Alors que nous traversons la ville de départ, il y a des drapeaux bordant la rue mais les angles ne sont pas bons, me disent-ils, Chris tend le cou tout en gardant un œil sur la route, à la recherche d’un point de vue possible.

“C’est la coupe, c’est assez net là-bas”, propose Williams. Chris tourne la tête pour vérifier le tir, le recadrant dans son esprit.

Il est utile d’être pointilleux. « Vous préférez avoir une photo incroyable plutôt que quatre photos moyennes », ajoutent-ils, mais c’est la pensée de la partie de leur cerveau qui considère les photographes comme des artistes, et non comme des photographes avec des clients à satisfaire.

Chris, établi comme l’un des meilleurs du secteur aux côtés d’Ellis susmentionné, a une entreprise ensemble, avec une multitude de clients allant des coureurs et équipes aux sponsors, qui veulent tous de belles photos pour montrer les coureurs portant lesdits sponsors.

Orgelet – 123 km à parcourir

Nous traversons un joli village avec quelques drapeaux et quelques portes de grange ouvertes juste à côté de la route.

“C’est bon, ce n’est pas étonnant”, dit Zac.

« Il y a du potentiel ici », reconnaît Chris.

“J’aime ça”, ajoute Zac, en montrant une pancarte peinte sur le mur, une vieille publicité de cosmétiques Forvil qui crie la quintessence d’une petite ville française.

« Mais il y a des barrières », nuance Chris.

Nous garons la camionnette et sautons sur le parcours. Les spectateurs du bord de la route, qui attendent déjà depuis un moment et cherchent désespérément quelque chose pour les occuper, s’intéressent un peu à ces gens qui se sont déchaînés 10 minutes avant l’arrivée du peloton et peuvent s’asseoir de l’autre côté du peloton. barrière – sur le parcours réel.

Chris et Zac attendent patiemment que la course arrive. Vaporiser et prier.

Léon van Bon apparaît également bientôt, et si c’est un nom que vous reconnaissez, c’est parce que oui, c’est le même Léon van Bon qui a remporté deux étapes du Tour de France et une médaille d’argent dans la course aux points aux Jeux olympiques de 1992.

En nous saluant, Chris lui demande conseil sur la manière exacte dont les coureurs arriveront au virage, afin qu’il puisse affiner son tir. Plus tard, ils me disent que Van Bon est souvent reconnu et n’est pas nécessairement adulé. Il en est à son deuxième acte en carrière, essayant d’obtenir ses meilleurs clichés possibles et n’ayant besoin que d’un minimum de distraction par rapport au travail à accomplir.

Bientôt, la voiture de course rouge ASO et la cavalcade de la police qui l’accompagne sont passées, avant que des acclamations ne s’élèvent au coin de la rue, signalant que la course est arrivée.

Matteo Trentin mène un petit mouvement en tête et se fait hacher par la moto de TV, dont le conducteur a mal évalué l’angle du virage. Trentin crie d’alarme mais reste debout. Les coureurs sont bientôt arrivés en toute sécurité. Chris et Zac ont fini de « pulvériser et de prier », comme ils appellent avec autodérision le clic frénétique de l’obturateur alors que la course passe devant, et nous revenons sur la route. Van Bon est déjà dans sa voiture et se dirige vers son prochain endroit. « Léon van Gone » est apparemment son surnom, la rapidité de son travail restant fidèle d’une carrière à l’autre.

Plus tard, Zac télécharge les clichés du coin dans son message quotidien sur la tournée :

Lorsque nous remontons à la voiture, un secret du monde des photographes cyclistes se dévoile : lorsqu’on se trouve dans un virage comme celui-là, on espère en quelque sorte une chute.

Pas dans le sens d’une volonté mentale des pilotes de descendre, mais les accidents sont inévitables et il est préférable qu’ils se produisent devant des personnes professionnellement prêtes à documenter l’incident plutôt que dans le vide de la campagne française où le seul enregistrement est le testament juré du cavalier.

Avant d’aiguiser vos fourches et de dénoncer à quel point une entreprise présumée noble de photographie cycliste n’est qu’une mascarade pour cette cabale de chacals poursuivant une ambulance, comprenez qu’une bizarrerie du peloton est que les coureurs veulent toujours leurs propres photos d’accident.

« Il vaut mieux leur donner simplement la photo plutôt que de recevoir 20 €, car on ne sait jamais où cela peut nous mener », explique Chris. “Vous êtes toujours à la recherche de votre pause.”

Le coup de chance est un élément central du métier de photographe cycliste.

Dans une vie antérieure, Chris était photographe de studio avant que ce marché particulier ne s’effondre. Ainsi, parce qu’il aimait le cyclisme, il a commencé à photographier la scène nationale britannique, puis a participé à sa première course WorldTour en 2016. Aujourd’hui, un groupe de clients lui versent (ainsi qu’à Russ) une provision chaque mois pour l’utilisation de leurs photos, le mois de décembre étant celui de décembre. mois de renouvellement crucial pour rendre le tout viable pour la saison prochaine.

“Vous avez toujours la pression de tirer”, dit Chris. «Toujours essayer d’offrir une valeur maximale au client.»

Le coup de chance de Chris est probablement une photo que vous avez déjà vue. Étape 2 du Tour de France 2017, le peloton contourne un virage glissant en route vers Liège depuis Düsseldorf quand paf : Chris Froome, Romain Bardet, le maillot jaune Geraint Thomas, et bien d’autres, tous touchent le pont en glissant. droit vers Chris. Un gendarme a eu la prévoyance de le déplacer légèrement dans ce virage, sinon Chris Froome se serait retrouvé sur ses genoux. C’est une scène phénoménale.

Cette photo, cette chance, n’était pas nécessairement quelque chose dont Chris pensait que vous aviez besoin pour vraiment améliorer votre carrière, mais une photo comme celle-ci fait connaître votre nom. Cela signifie que tu deviens un nom. Le gars qui a eu que un cliché que tout le monde connaît.

“La chance de Zac a été de me rencontrer”, ajoute ensuite Chris en plaisantant.

Zac, 24 ans, mesurant 6 pieds 5 pouces ou plus, domine la plupart des gens, ce qui serait intimidant sans le large sourire qu’il porte habituellement et son attitude décontractée. De la même manière que les néo-pros disent aujourd’hui qu’ils admiraient Chris Froome et ses…