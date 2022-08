Pullela Gopichand salue le médaillé d’or du CWG 2022, PV Sindhu

La légendaire joueuse de badminton et célèbre entraîneur Pullela Gopichand a déclaré avoir félicité PV Sindhu pour avoir fait preuve de constance tout au long de sa carrière et avoir livré la marchandise chaque fois qu’elle a représenté l’Inde dans des spectacles multisports quadriennaux. Sindhu a mis fin lundi à sa longue attente pour une médaille d’or au CWG lorsqu’elle a battu Michelle Li dans un affrontement unilatéral pour devenir la championne.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Sindhu avait remporté une médaille de bronze au CWG 2014 à Glasgow et l’avait améliorée en argent à Gold Coast 2018. Cependant, elle a atteint son objectif d’une médaille d’or CWG cette fois-ci à Birmingham, faisant preuve d’une constance incroyable.

“Dans l’ensemble, si vous regardez sa carrière, elle a été cohérente avec sa performance”, a déclaré Gopichand. CNN-NEWS18 dans une conversation exclusive juste après la performance médaillée d’or de Sindhu.

Sindhu a gagné en matchs consécutifs 21-15, 21-13 en finale. Il s’agit de sa deuxième médaille du CWG 2022 après avoir remporté l’argent dans l’épreuve par équipes mixtes.

«Elle a toujours livré pour le pays. Elle a beaucoup de puissance derrière ses smashs », a-t-il ajouté.

Gopichand, lui-même deux fois médaillé CWG et le deuxième Indien à remporter les championnats All England Open, se sent crédité de la structure considérablement améliorée du sport dans le pays et du soutien des diverses associations et du gouvernement pour avoir porté le badminton au niveau il c’est aujourd’hui.

«Globalement, grâce à la façon dont la structure du badminton s’est améliorée. L’association de badminton, financée par le gouvernement, a aidé en général à faire grandir ses joueurs. Merci à toute l’équipe derrière elle (Sindhu) », a déclaré Gopichand.

Le joueur de 48 ans a ensuite rappelé comment, en 1994, le gouvernement indien avait refusé d’envoyer une équipe de badminton au CWG, affirmant qu’il n’avait aucune chance de remporter une médaille.

« En 1994, je me souviens que lorsque je planifiais, le gouvernement n’a pas envoyé d’équipe au CWG disant que l’Inde n’avait aucune chance. Je pense que c’est un long voyage pour le badminton indien (depuis) ​​et un moment de fête », a-t-il déclaré.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici