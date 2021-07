Pullela Gopichand ne se rendra pas à Tokyo dans le cadre du contingent olympique de badminton

L’entraîneur national en chef Pullela Gopichand ne sera pas sur le terrain lorsque PV Sindhu commencera la campagne pour sa deuxième médaille olympique à Tokyo plus tard ce mois-ci. Avec Saina Nehwal et Sindhu remportant des médailles olympiques consécutivement en 2012 et 2016, l’équipe indienne tentera de compléter un triplé de médailles à Tokyo. Gopichand était l’entraîneur de Sindhu lorsqu’elle a remporté l’argent à Rio en 2016.

La Badminton Association of India (BAI) n’ayant pu choisir qu’un soutien de cinq membres pour les quatre joueurs qualifiés en raison de protocoles COVID-19 stricts, Gopichand a décidé de se retirer en faveur de deux entraîneurs de simple étrangers.

Ainsi, le contingent indien de neuf membres finalisé mardi comprend les quatre joueurs qualifiés — Sindhu, B Sai Praneeth et le duo de double masculin de Chirag Shetty et Satwik Rankireddy — trois entraîneurs et deux kinés.

L’entraîneur du simple Park Tae-Sang et Agus Dwi Santosa, ainsi que l’entraîneur du double Mathias Boe et les kinés Evangline Baddam et Sumansh Sivalanka accompagneront les joueurs à Tokyo.

« Avec un seul quota disponible, Gopichand a décidé de se retirer pour s’assurer qu’Agus Dwi Santosa pourrait être hébergé. Santosa s’est entraîné avec Sai [Praneeth] depuis la pandémie », a déclaré mardi le secrétaire général de la BAI, Ajay Singhania, dans un communiqué.

Auparavant, BAI avait proposé un personnel d’encadrement et de soutien de sept membres à envoyer avec les joueurs.

Cependant, en raison de protocoles COVID-19 stricts, seule une équipe de 5 membres d’entraîneurs et de personnel de soutien a été autorisée à voyager avec le contingent de badminton, selon le communiqué.

En règle générale, seuls 33 % des contingents d’un pays peuvent être du personnel d’appui.

