Pulkit, Varun, Richa et Manjot-starrer continuent de croître et gagnent Rs 15,18 crore

Fukrey 3 est réalisé par Mrighdeep Singh Lamba, qui a également réalisé les deux premiers volets de la franchise financée par Excel Entertainment.

Le gang Fukrey comprenant Pulkit Samrat, Pankaj Tipathi, Varun Sharma, Manjot Singh et son ennemi Bholi Punjaaban Richa Chadha est revenu pour le troisième film de la franchise alors que le film est sorti en salles la semaine dernière le 28 septembre. une croissance considérable au box-office, gagnant Rs 43,48 crore au cours des quatre premiers jours.

L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a partagé les chiffres actualisés du box-office de Fukrey 3 sur ses réseaux sociaux le lundi matin 2 octobre et a écrit : « #Fukrey3 passe à la vitesse supérieure le jour 4. [Sun]… La croissance quotidienne réitère le fait que le troisième volet de la série #Fukrey a également trouvé l’acceptation… Yeux ₹ 55 cr – ₹ 60 cr *week-end prolongé*, ce qui est PHENOMENAL…. Jeu 8,82 cr, ven 7,81 cr, sam 11,67 cr, dim 15,18 cr. Total : ₹ 43,48 cr. #India business. #Box-office. »

Le film pourrait continuer à récolter plus de Rs 100 crore car il n’y aura pas de sortie majeure dans les deux prochaines semaines, à l’exception de Mission Raniganj d’Akshay Kumar le 6 octobre. Fukrey 3 est réalisé par Mrighdeep Singh Lamba, qui a également réalisé les deux premières parties. dans la franchise financée par Excel Entertainment.

Prévue pour le 1er décembre avec Animal de Ranbir Kapoor et Sardar Udham de Vicky Kaushal, la date de sortie de Fukrey 3 a été avancée au 28 septembre après que Salaar de Prabhas et Prashanth Neel, qui devait sortir en salles cette semaine, a été reporté et est maintenant fixé à affrontement avec Dunki de Shah Rukh Khan en décembre.

Pour en revenir au film comique, Fukrey 3 est le troisième volet de la franchise comique après Fukrey (2013) et Fukrey Returns (2017). Ali Fazal, qui figurait parmi les principaux acteurs des deux premiers films, a choisi de rater le troisième film car il avait des engagements professionnels antérieurs. On le verra ensuite dans Khufiya de Vishal Bhardwaj, dont la diffusion sur Netflix commencera le 5 octobre.

