Pulkit Samrat, Richa Chadha, Pankaj Tripathi et Manjot Singh se rendent à Dubaï pour des promotions

L’équipe Fukrey 3, Pulkit Samrat, Richa Chadha, Pankaj Tripathi et Manjot Singh se sont envolés pour Dubaï pour promouvoir leur prochain comédien.

Alors que Fukrey 3 n’est qu’à cinq jours de sortie, les masses attendent que l’artiste comique fasse l’expérience sur grand écran et revoie ses personnages préférés Hunny, Bholi Punjaban, Choocha, Laali et Pandit ji.

Plus tôt, les créateurs ont publié une bande-annonce divertissante, qui a reçu un accueil positif. Après la bande-annonce, les créateurs ont lancé un morceau plein d’entrain, Ve Fukrey, de l’artiste comique. Alors que l’attente pour le film s’intensifie, l’équipe fait une promotion agressive du film à travers le pays et poursuit la tournée promotionnelle du film. Les acteurs principaux se sont maintenant rendus à Dubaï pour la promotion du film.

Pulkit Samrat a partagé la photo sur ses histoires Instagram, où il pose avec Richa, Manjot et Pankaj. Partageant la photo, il a écrit : « Fukrey arrive à Dubaï ».

Voici la photo

Récemment, nous avons vu l’engouement pour le film atteindre le niveau mondial, avec des fans non seulement indiens mais aussi du monde entier montrant leur enthousiasme en écoutant le morceau à succès de l’artiste comique dans les rues de Delhi, Londres et New York. et portant la campagne promotionnelle à un niveau supérieur, l’acteur principal du film est en route pour Dubaï pour les promotions

Produit par Excel Entertainment, cofondé par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar, producteurs de ZNMD et Dil Chahta Hai, Fukrey 3 sortira en salles le 28 septembre.