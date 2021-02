L’acteur de Bollywood Pulkit Samrat a déclaré que l’entraînement, pour lui, était une forme de méditation.

Pulkit a publié une photo sur Instagram, où elle est vue en train de s’entraîner. L’acteur porte un gilet rose poudré associé à un pantalon de jogging gris. Pour des raisons de sécurité, il porte un masque noir.

Parallèlement à l’image, il a écrit: « Pour moi, s’entraîner est une forme de méditation. Rien; mais moi, mon corps et mon âme ayant une conversation entre eux. Aucun facteur extérieur n’a d’importance. »

Il a ajouté: « Seul ce qui est à l’intérieur compte. Observer ma respiration et être en phase avec elle me donne ma propre version du pranayama! Respirez .. Expirez .. Respirez le calme .. Expirez la tempête et continuez à fléchir .. . #workoutgyaan #traindirtyeatclean «

Parlant de son travail, Pulkit tourne actuellement pour son prochain film Suswagatam Khushamadeed. Le film le jette face à la jeune sœur de Katrina Kaif, Isabelle.

Réalisé par Dhiraj Kumar, l’intrigue est basée sur l’harmonie sociale et sur le fait que l’amour est la chose la plus forte au monde et peut tout conquérir. Le film sera largement tourné à Delhi et Agra.

Pulkit figurera également dans des projets à venir comme Fukrey 3 et Bulbul Marriage Hall.