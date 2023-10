Pulkit, Richa, Varun, Manjot, Pankaj – les stars frappent Rs 100 crore dans le monde

Fukrey 3 traversera bientôt les collections mondiales de Fukrey Returns et deviendra le film le plus rentable de la franchise comique.

Avec Richa Chadha, Pulkit Samrat, Manjot Singh, Varun Sharma et Pankaj Tripathi dans les rôles principaux, Fukrey 3 est sorti en salles le jeudi 28 septembre. Le film a connu une formidable croissance au box-office et a gagné Rs 100. crore brut dans le monde.

Selon le portail de divertissement Sacnilk.com, Fukrey 3 a collecté Rs 92 crore brut (Rs 77,87 crore net) en Inde et Rs 13 crore brut à l’étranger, portant la collection totale à Rs 105 crore. Au cours du week-end prochain, le film devrait devenir le film le plus rentable de la franchise, dépassant la collection mondiale de Rs 112,30 crore de Fukrey Returns.

La comédie trio est sortie aux côtés de The Vaccine War de Vivek Agnihotri, basée sur la bataille de l’Inde contre Covid-19. Mettant en vedette Nana Patekar, Pallavi Joshi, Raima Sen, Anupam Kher et Girija Oak, entre autres, le film s’est avéré être un échec au box-office ne gagnant que Rs 8,5 crores nets en Inde lors de sa sortie en salles.

Prévue pour le 1er décembre avec Animal de Ranbir Kapoor et Sardar Udham de Vicky Kaushal, la date de sortie de Fukrey 3 a été avancée au 28 septembre après que Salaar de Prabhas et Prashanth Neel, qui devait sortir en salles cette semaine, a été reporté et est maintenant fixé à affrontement avec Dunki de Shah Rukh Khan en décembre.

Pour en revenir au film comique, Fukrey 3 est le troisième volet de la franchise comique après Fukrey (2013) et Fukrey Returns (2017). Ali Fazal, qui figurait parmi les principaux acteurs des deux premiers films, a choisi de rater le troisième film car il avait des engagements professionnels antérieurs. Il a été récemment vu dans Khufiya de Vishal Bhardwaj, dont la première sur Netflix a eu lieu le 5 octobre.

