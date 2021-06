Pulitzer rend hommage à Darnella Frazer qui a tourné la vidéo virale du meurtre de George Floyd

Le soir du 25 mai à Minneapolis, aux États-Unis, Darnella Frazer, 17 ans, a été témoin de quelque chose qui allait la changer à jamais. À trois devantures d’elle, un homme noir du nom de George Floyd a été tué par des policiers. Elle a enregistré la vidéo du meurtre de Floyd, qui est devenue une preuve clé à travers laquelle le monde a été témoin, une fois de plus, du visage cruel de l’Amérique – un pays qui revendique largement la liberté et l’égalité mais qui pue le racisme institutionnalisé omniprésent. Le vendredi 11 juin, le compte Twitter officiel des prix Pulitzer a annoncé le prix de citation spéciale du prix Pulitzer 2021 à Frazer. Frazer a été récompensé pour avoir enregistré le meurtre de Floyd, a déclaré le Pulitzer Board dans un déclaration. Selon les proches de Floyd, la vidéo de Frazer a joué un rôle crucial dans le procès et la condamnation des policiers, selon un rapport de Le gardien déclaré.

Floyd était un homme noir de 47 ans qui a été tué par la police à Minneapolis, aux États-Unis. La police a arrêté Floyd après avoir reçu une plainte concernant l’utilisation de faux billets pour acheter des cigarettes dans un magasin. Un officier de police nommé Derek Chauvin a maintenu son genou sur le cou et le dos de Floyd pendant plus de neuf minutes, entraînant sa mort. Il n’a pas écouté même si Floyd n’arrêtait pas de dire qu’il ne pouvait pas respirer. Floyd n’avait pas réagi violemment à l’action de la police, excluant toute justification de la brutalité policière. Les agents ont été inculpés de divers crimes. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Frazer, en revanche, a été profondément traumatisée par l’événement et lors de son témoignage, elle a dit qu’elle regrettait de ne pas avoir pu sauver Floyd. Le meurtre de Floyd a suscité des protestations massives à travers l’Amérique, entraînant un certain nombre de changements au niveau du gouvernement. Joe Biden, qui est devenu président des États-Unis en janvier 2021, a déclaré que les manifestations avaient incité l’Amérique à prendre en compte le racisme, selon un Politique rapport.

