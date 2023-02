Pulisic s’apprête à diriger l’exode des transferts estivaux de Chelsea

Chelsea est sur le point de laisser une foule de joueurs, dont la star de l’USMNT Christian Pulisic, partir cet été, tandis que d’autres clubs sont occupés à faire des plans pour l’avenir. Insider Notebook d’ESPN a le dernier.

Pulisic fait partie des plans d’exode d’été de Chelsea

Christian Pulisic devrait mener un nettoyage estival à Chelsea alors que les Blues poursuivent une refonte radicale de leur équipe, ont déclaré des sources à ESPN.

Depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital ont finalisé leur rachat du club en mai dernier, Chelsea a signé 16 signatures permanentes et prêté deux autres joueurs (Denis Zakaria et Joao Felix) pour un coût total de plus de 600 millions d’euros, dont le Signature record britannique de 121 millions d’euros du milieu de terrain argentin Enzo Fernandez en janvier. La campagne de recrutement a conduit à une équipe gonflée que les Blues chercheront à réduire à la première occasion, Pulisic étant l’un des nombreux joueurs qui devraient être mis à disposition.

L’international américain était prêt à quitter Stamford Bridge en janvier – avec Manchester United et Newcastle United parmi les clubs à avoir été sondés pour un accord – mais une blessure au genou a anéanti toute perspective de déménagement. Avant sa blessure, Pulisic a joué 16 fois en Premier League mais n’a été nommé dans le onze de départ que pendant six matchs.

Le contrat actuel de Pulisic expire en juin 2024 et il n’est pas prévu pour le moment d’offrir une prolongation. Chelsea devrait écouter les offres du joueur de 24 ans et accepter qu’il devra subir une perte importante sur les 64 millions d’euros versés au Borussia Dortmund pour acquérir l’ailier en 2019.

Christian Pulisic a lutté contre les blessures cette saison. James Williamson – AMA/Getty Images

Hakim Ziyech est également susceptible de partir après l’effondrement d’un transfert de prêt le jour de la date limite au Paris Saint-Germain à cause de problèmes de paperasse, tandis que l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang fait face à un avenir sombre au club après avoir été exclu de l’équipe de Chelsea en Ligue des champions.

L’équipe de la MLS, LAFC, explorerait un déménagement pour le joueur de 33 ans, qui pourrait également attirer l’intérêt estival des clubs espagnols de LaLiga après son passage réussi avec Barcelone l’année dernière.

Des sources ont déclaré à ESPN que Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly et Callum Hudson-Odoi pourraient également être mis à disposition, alors qu’ils réduiront leurs pertes sur l’attaquant de 115 millions d’euros Romelu Lukaku (qui est actuellement prêté à l’Inter Milan), et il y a une incertitude sur N ‘Golo Kante et Mason Mount alors que Chelsea tentent de faire signer de nouveaux contrats.

L’entraîneur-chef Graham Potter a admis qu’il était confronté à un défi difficile pour garder chaque membre d’une si grande équipe pleinement engagé dans les semaines à venir – d’autant plus que beaucoup d’entre eux savent déjà que leur avenir est probablement ailleurs. — James Olley.

jouer 1:22 Comment le “joueur d’énergie” Sabitzer convient parfaitement à Man United Gab Marcotti et Julien Laurens discutent de la façon dont Marcel Sabitzer s’intégrera à Manchester United.

Sabitzer pourrait rester à Man United au-delà de sa période de prêt

Manchester United est prêt à signer définitivement le milieu de terrain Marcel Sabitzer cet été s’il impressionne lors de son prêt à Old Trafford, ont déclaré des sources à ESPN.

Sabitzer a rejoint United depuis le Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison dans le cadre d’un accord de janvier qui n’inclut pas d’obligation ou d’option pour rendre le déménagement permanent. Selon les termes de l’accord, Sabitzer reviendra au Bayern cet été, mais United a déclaré à l’international autrichien qu’il avait encore une chance de gagner un contrat à long terme.

Le manager Erik ten Hag espère que la possibilité d’obtenir des transferts permanents à Old Trafford incitera Sabitzer et l’attaquant Wout Weghorst – qui a été prêté par Burnley pendant la fenêtre de janvier – d’ici la fin de la saison. .

Sabitzer est sous contrat au Bayern jusqu’en 2025 mais devrait partir définitivement cet été. Le joueur de 28 ans est tombé dans l’ordre hiérarchique à l’Allianz Arena et le Bayern devrait encore renforcer son milieu de terrain dans la fenêtre estivale avec l’ajout gratuit de Konrad Laimer du RB Leipzig. — Rob Dawson.

Marcus Thuram devrait quitter le Borussia Mönchengladbach cet été. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

L’Atletico cible l’agent libre Thuram cet été

L’Atletico Madrid a toujours l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram sur sa liste d’objectifs de transfert pour l’été, mais craignent de manquer la compétition des clubs de Premier League et du Bayern Munich, ont déclaré des sources à ESPN.

Thuram, 25 ans, est agent libre dans quatre mois et a été lié à l’Atletico lors du mercato de janvier lorsque le club cherchait un attaquant pour combler les vides laissés par les départs de Joao Felix et Matheus Cunha. Cependant, Gladbach ne négocierait pas le départ de Thuram et l’Atletico a fini par signer Memphis Depay de Barcelone pour 4 millions d’euros à la place.

Des sources ont déclaré que l’Atletico prévoyait de faire un nouveau pas pour Thuram en juin à l’expiration de son contrat, mais travaillait sur des alternatives au cas où l’international français se retrouverait dans un autre club.

L’attaquant du Real Betis Borja Iglesias est l’une de ces options, bien que l’accord du joueur de 30 ans expire en 2026, donc un déménagement pourrait être compliqué par les demandes du Betis pour des frais de transfert importants pour le laisser partir.

L’Atletico cherche à déplacer Felix de manière permanente après la fin de son prêt à Chelsea le 30 juin, Memphis arrivant en janvier pour terminer l’attaque aux côtés d’Alvaro Morata et d’Angel Correa. Memphis a décidé de rejoindre Atleti après avoir discuté avec l’ancien coéquipier de Barcelone Antoine Griezmann et l’attaquant pourrait également avoir joué un rôle clé pour convaincre son coéquipier international Thuram également. –Rodri Faez.

Ansu Fati de Barcelone de retour en pleine forme

Les résultats des tests de condition physique internes de Barcelone prouvent qu’Ansu Fati est à nouveau en pleine forme, ont confirmé des sources à ESPN, mais l’ailier doit se battre pour faire ses preuves et regagner sa place dans le premier XI.

Ansu, 20 ans, a fait irruption sur les lieux à l’âge de 16 ans en 2019, mais ses progrès ont été entravés par une série de blessures à long terme ces dernières années. Il est revenu à la fin de la saison dernière mais ses minutes ont été soigneusement gérées par l’entraîneur Xavi Hernandez et il est sorti du banc 13 fois lors de ses 20 apparitions en Liga cette saison.

Une série de tests a maintenant montré qu’Ansu est aussi rapide, résistant et en forme qu’il ne l’a jamais été, cependant, des sources insistant sur le fait qu’il est à nouveau à 100% ayant réussi à rester sans blessure cette saison grâce à un total de 31 apparitions – 22 de qui ont quitté le banc – alors qu’il approche d’un carrefour possible de sa carrière.

Le président du Barça, Joan Laporta, a révélé jeudi qu’il était conscient de l’intérêt d’ailleurs – avec Manchester United, Arsenal, Liverpool tous liés – mais il n’y a eu aucune offre pour signer l’international espagnol, en qui le club catalan “a toujours beaucoup de foi”. déposé en », selon Laporta.

Pendant ce temps, Xavi a appelé à la patience face aux informations faisant état d’un transfert, mais un manque de football régulier pourrait tester la détermination d’Ansu car il est derrière Robert Lewandowski, Ousmane Dembele et Raphinha dans l’ordre hiérarchique au Camp Nou, avec un passage récent à quatre milieux de terrain ne favorisant pas lui.

Lors de ses 31 sorties cette saison, il a réussi six buts, bien qu’il n’ait pas marqué en Liga depuis octobre, une série de 10 matchs. Cependant, il a marqué trois fois en janvier, deux fois en Copa del Rey et une fois en Super Coupe d’Espagne. –Sam Marsden et Moises Llorens.