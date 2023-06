Pulisic répond aux critiques de l’entraîneur américain Berhalter

La star de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Christian Pulisic, a riposté aux critiques de l’entraîneur américain nouvellement réembauché Gregg Berhalter.

« Je dois juste donner du crédit là où le crédit est dû et cela me frustre un peu, et le simple fait de voir toute la presse négative à son égard dont les gens me parlent, et je ne peux pas le comprendre exactement », a déclaré Pulisic à ESPN. Herculez Gomez dans une interview pour Futbol Amériques.

« Il est venu et a remporté la Ligue des Nations, a remporté la Gold Cup, nous gagnons à nouveau la Ligue des Nations. Nous avons eu une solide Coupe du monde. Y a-t-il des choses que vous pouvez critiquer ici et là? Bien sûr. Et je pense qu’il serait d’accord avec ça , mais ça me semble juste un peu fou. »

La Fédération de football des États-Unis a annoncé la semaine dernière que Berhalter, qui a entraîné l’équipe de fin 2018 à la Coupe du monde 2022 au Qatar, reviendrait en tant qu’entraîneur. Son contrat a expiré le 31 décembre, au milieu d’une enquête extérieure sur une altercation de violence domestique entre lui et sa future épouse en 1991. Lorsque l’enquête s’est terminée en mars, elle a autorisé Berhalter à être à nouveau considéré pour le poste.

Pulisic n’a jamais spécifiquement fait pression publiquement pour que Berhalter revienne, mais a loué le travail qu’il a fait chaque fois qu’on l’a interrogé à ce sujet pendant la période où Berhalter était hors contrat.

Le nouveau directeur sportif américain Matt Crocker a déclaré que les joueurs avaient été consultés pendant le processus de recherche ; Cependant, Pulisic a déclaré qu’il n’avait pas découvert que Berhalter avait été embauché jusqu’à ce qu’on lui ait posé des questions à ce sujet la semaine dernière, immédiatement après la victoire convaincante 3-0 de l’équipe contre le Mexique en demi-finale de la Ligue des Nations.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Berhalter pouvait faire passer l’équipe au niveau supérieur, Pulisic a déclaré: « Je pense absolument qu’il peut le faire, mais je pense que seuls les joueurs de ce groupe ont tellement faim, peu importe qui est l’entraîneur. »

Christian Pulisic et Gregg Berhalter seront réunis avec l’USMNT après la réembauche de l’entraîneur en juin. Getty Images

La victoire 2-0 des États-Unis dimanche contre le Canada a assuré à l’équipe le troisième trophée majeur consécutif de la Concacaf, et une formation essentiellement nouvelle s’est constituée avant la Gold Cup, qui débute samedi contre la Jamaïque à Chicago.

Seuls cinq joueurs de la formation de la Ligue des Nations – les gardiens Matt Turner et Sean Johnson, le défenseur Miles Robinson, le milieu de terrain Alan Sonora et l’attaquant Alex Zendejas – participent à la Gold Cup.

« Le week-end dernier, nous nous sommes occupés des affaires et nous avons obtenu un trophée et maintenant il est temps de changer complètement de vitesse et d’en gagner un autre », a déclaré Turner jeudi. « Nous avons pu le faire en 2021 et nous savons à quel point c’était formidable pour notre fédération et pour notre groupe de joueurs et cela a donné à beaucoup de gars des opportunités qui ne se seraient pas présentées autrement. »

Pour Pulisic, le temps passé sera un moment pour se reposer et trouver une solution à sa situation en club. Après une saison au cours de laquelle le temps de jeu a été inégal à Chelsea, on s’attend à ce que Pulisic atterrisse dans un nouvel endroit avant la fin du mercato estival.

« C’est absolument un moment où je dois déterminer ce qui sera le mieux pour mon avenir et être quelque part où je peux aller jouer et faire confiance et me sentir bien dans ce que je fais », a déclaré Pulisic. « Je veux retrouver cette joie au niveau du club, c’est sûr. »