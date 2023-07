Pulisic rejette Lyon et veut que Milan quitte Chelsea – sources

L’attaquant de Chelsea Christian Pulisic refusera de déménager à Lyon cet été, préférant plutôt déménager à l’AC Milan après avoir conclu un accord de principe avec le club de Serie A, ont déclaré des sources à ESPN.

Lyon a soumis une offre à Chelsea pour la star américaine, ont déclaré des sources à ESPN, bien qu’il soit inférieur aux frais annoncés de 25 millions d’euros (27,2 millions de dollars), dont une partie importante est constituée de modules complémentaires.

Lyon serait également incapable de répondre à l’offre salariale de Milan, ont ajouté des sources.

ESPN a rapporté vendredi que Pulisic avait convenu de conditions personnelles en principe avec Milan, et des sources ont déclaré à ESPN que le club italien avait l’intention de faire une offre améliorée après avoir vu son offre d’ouverture de 15 millions d’euros rejetée, Chelsea valorisant Pulisic à 25 millions d’euros.

Des sources ont déclaré à ESPN que Pulisic ne considérait pas Lyon comme la bonne décision, souhaitant plutôt continuer à jouer au football de la Ligue des champions, ce que Milan peut offrir.

Pulisic a connu un début brillant à Chelsea après avoir signé un contrat de 64 millions d’euros en 2018 avec le Borussia Dortmund, mais a depuis été gêné par des blessures.

Son temps de jeu à Chelsea est également devenu de plus en plus limité au milieu de plusieurs arrivées offensives, dont Mykhailo Mudryk, Raheem Sterling, Noni Madueke, David Datro Fofana, Christopher Nkunku et Nicolas Jackson.

Pulisic a fait 145 apparitions en quatre saisons pour Chelsea, au cours desquelles il faisait partie de l’équipe gagnante de la Ligue des champions du club en 2021. Il a également aidé à soulever la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA plus tard cette année-là.