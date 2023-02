Pulisic quittera Chelsea cet été, selon un rapport

Christian Pulisic semble sur le point de quitter Chelsea pendant le marché des transferts d’été. Des sources racontent ESPN que la star de l’équipe nationale masculine des États-Unis sera l’une des nombreuses sorties avec le club. La nouvelle d’un éventuel départ de Stamford Bridge pour Pulisic n’est pas particulièrement surprenante et pourrait être la meilleure pour le joueur.

Pléthore de nouvelles recrues pas bon signe

Les Blues ont recruté 18 joueurs au total depuis que Toddy Boehly et ses partenaires ont acheté le club l’été dernier. Cela comprend 16 transferts permanents et deux accords de prêt. Boehly n’était certainement pas du genre à s’asseoir sur ses mains et à évaluer l’équipe de loin. L’homme d’affaires américain a déboursé la somme incroyable de 650 millions de dollars pour de nouvelles signatures au cours de la campagne actuelle. Chelsea n’a réussi à réaliser que 71 millions de dollars de ventes de joueurs pour réduire légèrement les dépenses totales.

Parmi la pléthore de nouveaux visages à Chelsea, le club a recruté pas mal d’attaquants. Cela n’était évidemment pas de bon augure pour Pulisic, qui se battait déjà pour le temps de jeu. Mykhailo Mudryk, Raheem Sterling, Joao Felix, Noni Madueke, Carney Chukwuemeka et David Datro Fofana sont tous entrés dans un tableau de profondeur déjà bien rempli au club.

Pulisic envisageait de quitter Chelsea en janvier

Pulisic était intéressé par un éloignement des Bleus en janvier sur le marché des transferts de janvier. Cependant, une blessure au genou à peine cinq jours après le début du mois a entravé toute chance d’un déménagement potentiel. Il ne s’est pas encore remis de sa blessure et a raté les cinq derniers matchs de Chelsea.

Même avant la blessure, Pulisic ne recevait pas suffisamment de temps de jeu. En fait, l’Américain n’a réussi à démarrer que six matches de Premier League et un match de Ligue des champions cette saison.

La star de l’USMNT n’aura plus qu’un an sur son contrat actuel avec Chelsea lorsque la fenêtre de transfert d’été s’ouvrira. Il est assez sûr de supposer que le club n’offrira pas de nouveau contrat au meneur de jeu. Pulisic aura toujours sûrement des prétendants alignés sur le marché. Cependant, les Blues devront certainement prendre un coup sur leur investissement de 73 millions de dollars dans le joueur.

