La Premier League revient ce week-end avec tous les clubs qui entrent dans la dernière ligne droite de la saison et les questions doivent être tranchées aux deux extrémités du tableau. Mais si l’accent sera mis sur la poursuite par Manchester City de quatre trophées, la course à la qualification pour la Ligue des champions et la bataille pour éviter la relégation, les enjeux sont également nombreux pour un certain nombre de joueurs de premier plan.

Certains n’ont pas encore résolu leur avenir avec leurs contrats qui expireront le 30 juin, tandis que d’autres ont moins de deux mois pour gagner plus de minutes sur le terrain afin d’éviter potentiellement de chercher un nouveau club cet été.

Un petit groupe fait face à un été « maintenant ou jamais » en termes de décrocher un grand déménagement et il y a aussi ceux qui n’auront plus qu’un an à rester sur leur contrat à la fin de la saison, ce qui signifie qu’ils doivent décider de partir, signer un nouvel accord ou épuisé les 12 mois restants pour devenir un agent libre en 2021.

ESPN a évalué ce qui attend les joueurs qui affronteront l’une des périodes les plus importantes de leur carrière dans les semaines à venir.

Les points d’interrogation se multiplient sur l’avenir de l’attaquant de Chelsea à Stamford Bridge après son échec à avoir eu un impact sous Thomas Tuchel, depuis la nomination de l’Allemand au poste de successeur de Frank Lampard en janvier.

Tuchel a montré sa confiance en Kai Havertz et Timo Werner, tout en aidant à faire passer le jeu de Mason Mount à un nouveau niveau, et le grand perdant a été le capitaine américain Pulisic. Ayant reçu ses débuts en tant qu’adolescent par Tuchel au Borussia Dortmund, Pulisic semblait avoir un avantage sur ses coéquipiers lorsque le nouvel entraîneur a pris les commandes, mais il n’a pas encore terminé 90 minutes sous Tuchel et la majorité de son temps de jeu est venu. dans les cravates de la FA Cup.

Si Pulisic ne parvient pas à faire sa marque dans les dernières semaines de la saison, le joueur de 22 ans devra peut-être envisager son avenir à Chelsea cet été.

Le milieu de terrain français entame les 12 derniers mois de son contrat avec Man United cet été, rendant les semaines à venir cruciales pour le joueur et le club. L’agent de Pogba, Mino Raiola, est devenu public en décembre dernier avec le désir du joueur de 28 ans de quitter Old Trafford cet été, mais la situation s’est calmée ces derniers mois avec le joueur performant pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer jusqu’à ce qu’une blessure le contraigne à six ans. semaines.

Les salaires et les frais probables de Pogba garantiront que seuls les clubs les plus riches pourront se permettre de le signer cet été, mais la pandémie a durement frappé le marché et United pourrait éviter de le perdre en tant qu’agent libre en 2021 en acceptant un nouveau contrat lucratif. Comment Pogba et la fin de la saison pourraient décider s’il reste ou s’il part, mais il n’y a pas de solution facile au problème pour l’un ou l’autre côté.

L’ailier prêté du Real Madrid a déclaré que son avenir était encore indécis, après avoir initialement annoncé la semaine dernière qu’il retournerait en Espagne cet été à la fin de son prêt d’une saison à Tottenham. Mais avec Bale ayant 12 mois pour exécuter un contrat d’une valeur allant jusqu’à 600000 £ par semaine au Real, il devra faire beaucoup plus pour les Spurs au cours des deux derniers mois de la saison pour convaincre le manager Jose Mourinho et le président Daniel Levy. qu’il vaut une grosse dépense financière pour le garder au club la saison prochaine.

Bale, qui aura 32 ans en juillet, a marqué un respectable 10 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues avec les Spurs cette saison, mais malgré son taux de frappe impressionnant, l’international gallois a raté trop de matchs pour être considéré comme ayant fourni un bon rapport qualité-prix. .

Un Bale en forme et en forme serait un atout, mais le mettre en forme et en forme a été le problème de Tottenham pendant la majeure partie de cette saison.

Avec deux ans à courir sur son contrat à Liverpool, il ne semble pas y avoir de sentiment d’urgence quant à l’avenir de Mohamed Salah à Anfield. Mais l’Egyptien a fait une série de remarques ces derniers mois sur la possibilité d’un départ de Liverpool, en particulier vers l’Espagne.

La crise financière dans le jeu, causée par la pandémie, a laissé à Salah des options limitées en termes de recherche d’un mouvement. Il en va de même pour Liverpool qui, s’ils étaient prêts à vendre, trouveraient le marché beaucoup moins fructueux que lorsqu’ils ont vendu Philippe Coutinho à Barcelone pour 142 millions de livres sterling en janvier 2018.

S’il y a un club prêt à dépenser plus de 80 millions de livres sterling pour signer Salah, Liverpool serait confronté à une grande décision quant à savoir si le moment est venu de vendre un joueur qui aura 29 ans en juin afin de réinvestir dans l’équipe de Jurgen Klopp.

À 24 ans, Dele Alli approche d’un carrefour de sa carrière cet été, qu’il est susceptible de passer chez lui après avoir perdu sa place en Angleterre en entrant dans les Euros reportés. Avec trois ans à courir sur son contrat à Tottenham, Alli exigera des frais élevés s’il est vendu, mais son échec à gagner une place régulière sous Jose Mourinho signifie qu’il devra sérieusement envisager un déménagement afin de relancer sa carrière.

Alli n’a fait que 22 apparitions dans toutes les compétitions, marquant trois buts, mais il a toujours des admirateurs – à savoir son ancien patron des Spurs, Mauricio Pochettino, qui est maintenant au Paris Saint-Germain. Un retour dans l’équipe au cours des dernières semaines de la saison pourrait désamorcer la situation pour Alli, mais cela semble une perspective improbable, il devra donc soit rester absent et espérer survivre à Mourinho aux Spurs, soit essayer de forcer un déménagement ailleurs. .

Le capitaine anglais ne s’est pas engagé à propos de son avenir aux Spurs lorsqu’il a été interrogé cette semaine sur la perspective de quitter le club pour remporter des trophées majeurs. Des sources ont déclaré à ESPN que Manchester City et Manchester United déménageraient tous les deux pour Kane si le joueur de 27 ans signalait qu’il était prêt à quitter les Spurs, mais avec trois ans restants sur son contrat, le club londonien insisterait sur des frais énormes pour son but. talisman.

Alors que son 28e anniversaire approche en juillet, Kane peut considérer cet été comme une rupture en termes de déménagement dans l’un des plus grands clubs d’Europe. Il cherche la gloire ailleurs ou s’engage à aider les Spurs à l’atteindre eux-mêmes, mais battre City en finale de la Coupe Carabao et terminer dans le top quatre de la Premier League le persuaderait de rester.

Si Kane décide de partir, les Spurs ne lui faciliteront pas la tâche.

Le milieu de terrain néerlandais de Liverpool est hors contrat cet été et a jusqu’à présent résisté à toutes les tentatives pour le persuader de prolonger son contrat. Le joueur de 30 ans est une cible pour Barcelone, l’ancien entraîneur néerlandais Ronald Koeman souhaitant le signer pour un transfert gratuit.

La constance et la polyvalence de Wijnaldum seraient une grosse perte pour le manager de Liverpool Jurgen Klopp, qui aurait besoin de remplacer l’ancien joueur de Newcastle sans recevoir de rémunération pour lui. Mais avec Liverpool frappé plus durement que la plupart par l’impact financier de la pandémie, le coût à court terme de l’octroi d’une augmentation de salaire à Wijnaldum pour le garder à Anfield pourrait s’avérer une meilleure affaire que d’essayer de le remplacer.

Manchester United a une grande décision à prendre concernant son gardien de but n ° 1, les progrès de Dean Henderson à Old Trafford garantissant que l’un d’entre eux partira probablement cet été.

La sélection d’Ole Gunnar Solskjaer pour le match à domicile de dimanche contre Brighton peut nous donner la réponse au dilemme du club, Henderson ayant disputé les six derniers matchs après le retour de De Gea en Espagne pour la naissance de son enfant.

Si De Gea ne parvient pas à récupérer sa place ce week-end, cela signalera que Henderson est désormais le premier choix et que De Gea ne voudra probablement pas rester pendant les deux dernières années de son contrat en tant que numéro deux. Mais avec un salaire estimé à 300000 £ par semaine à Old Trafford, De Gea sera difficile à vendre pour United. Ces salaires, des frais élevés et la forme incohérente du joueur de 30 ans ces dernières années en font un pari coûteux pour tout acheteur potentiel.

A un an de son contrat aux Emirats, Alexandre Lacazette fait face à quelques semaines décisives. Le joueur de 29 ans a eu du mal à convaincre l’entraîneur Mikel Arteta de sa valeur cette saison, mais il a quand même réussi 13 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues, il reste donc un buteur éprouvé au plus haut niveau.

Pourtant, Arsenal ayant besoin de lever des fonds pour renforcer l’équipe d’Arteta, Lacazette entre dans la catégorie des actifs vendables. Dans le même temps, alors que son 30e anniversaire approche à la fin du mois de mai, les Gunners peuvent décider que cela n’a pas de sens financier de lui proposer un nouveau contrat. Cela signifie que Lacazette a un peu moins de deux mois pour conclure une nouvelle affaire ou convaincre un acheteur potentiel qu’il vaut la peine de signer.

Ce sera un été crucial pour le milieu de terrain d’Aston Villa, qui a porté son jeu à un nouveau niveau avec le club et l’Angleterre cette saison.

Un échec de déménagement l’été dernier, lorsque Manchester United a choisi de ne pas poursuivre son intérêt pour le joueur de 25 ans, a incité Grealish à signer un contrat jusqu’en 2025 à Villa Park. Mais ce faisant, Villa a également veillé à ce qu’ils soient en mesure de demander des frais importants à Grealish cet été s’il impressionne à l’Euro 2020.

Manchester City surveille Grealish et pourrait agir, mais s’il se comporte bien pour l’Angleterre cet été, Villa aura beaucoup de mal à conserver son joueur vedette.