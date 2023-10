Pulisic obtient une note de 7/10 alors que la défense se débat lors de la défaite 3-1 en Allemagne

L’équipe nationale masculine des États-Unis a trébuché sur une défaite amicale 3-1 contre l’Allemagne au stade Pratt & Whitney d’East Hartford, dans le Connecticut, samedi.

Initialement menés 1-0 après un tir parfaitement frappé de Christian Pulisic à la 27e minute, l’USMNT s’est d’abord montré menaçant dans un match qui a ensuite basculé en faveur des visiteurs. S’appuyant sur l’égalisation d’Ilkay Gündogan à la 39e minute, l’Allemagne a commencé à prendre les devants en 2e mi-temps avec une série de buts rapides de Niclas Füllkrug (58e minute) et Jamal Musiala (61e minute).

À l’aise avec l’avantage, l’Allemagne a conservé la majorité de la possession dans les derniers instants du match amical, consolidant finalement sa victoire 3-1 au coup de sifflet final.

Suite au résultat du week-end, l’USMNT clôturera la trêve internationale avec un match amical contre le Ghana mardi, tandis que l’Allemagne affrontera le Mexique le même jour.

Points positifs

Le côté positif : l’USMNT a forcé l’Allemagne à répondre à un certain nombre de questions au premier semestre. Jouant avec un bloc plus élevé et résistants face à la presse de l’opposition, les États-Unis n’ont pas eu peur et ont été proactifs alors qu’ils couraient après leur premier but.

Fluide dans la possession, c’était – au début – un début prometteur pour l’USMNT.

Points négatifs

Une fois qu’ils ont pris les devants, l’USMNT s’est montré prudent et a donné à l’Allemagne trop d’espace et de temps pour créer des opportunités claires. Couplé à des pertes occasionnelles de possession dans des zones dangereuses, l’équipe de Gregg Berhalter s’est retrouvée dépassée tout en ne parvenant pas à arrêter un nombre croissant de tirs contre elle.

Christian Pulisic a été l’une des rares performances positives alors que les États-Unis se sont inclinés 3-1 face à l’Allemagne à East Hartford. (Photo par Adam Glanzman/USSF/Getty Images pour USSF)

Note du manager (1-10 ; 10 = meilleur)

Gregg Berhalter, 4 ans — Il convient de féliciter Berhalter pour le début de match énergique de son équipe, mais lorsqu’il s’agissait de protéger l’avantage, l’équipe semblait faire preuve de trop de pragmatisme et n’a pas intensifié ses interventions par le biais d’interventions indispensables. Perdu entre l’envie de s’asseoir en profondeur ou d’aller de l’avant, le plan de match de Berhalter n’était pas vraiment une menace au cours des 45 dernières minutes.

Notes des joueurs

GK Matt Turner, 6 ans — Sans une poignée d’arrêts cruciaux de Turner, l’Allemagne aurait facilement pu marquer plus de buts au cours de la première mi-temps.

DF Joe Scally, 5 ans — Scally n’était pas cohérent dans ses interventions défensives et a également perdu le ballon beaucoup trop souvent.

DF Chris Richards, 5 ans — Ils auraient pu faire un meilleur travail en stoppant les efforts allemands qui ont conduit à leurs deux premiers buts.

DF Tim Ream, 6 ans — Il a bien réussi à remporter ses duels et a également réalisé une longue passe digne d’un moment fort, mais il a également été en partie responsable de ne pas avoir arrêté deux des buts allemands.

DF Sergiño Dest, 4 — L’arrière était dangereux avec ses courses vers l’avant, mais était également défensivement discutable et un handicap en seconde période.

MF Gio Reyna, 7 ans — De retour de blessure, Reyna a semblé active avec sa distribution et a bien fait de se connecter avec la ligne de front. Cherchant toujours à se remettre en forme, le joueur de 20 ans n’a eu que 45 minutes dans la défaite.

MF Yunus Musah, 5 ans — Décent pour l’avant, et a presque obtenu une passe décisive, mais n’a pas fourni la couverture défensive nécessaire au centre du terrain.

MF Weston McKennie, 6 ans — Un distributeur indispensable qui a fait un peu de tout dans le début de match prometteur de l’USMNT. Cela dit, il n’a pas pu construire le meilleur partenariat défensif avec Musah à ses côtés.

FW Tim Weah, 6 ans — A montré sa vitesse et était une menace occasionnelle avec ses courses sur le flanc droit.

FW Folarin Balogun, 6 — Quelques moments brillants de l’ailier qui ont permis à Pulisic de marquer le seul but, mais qui sont ensuite devenus réservés au fur et à mesure que le match avançait.

FW Christian Pulisic, 7 ans — Le seul buteur de l’USMNT a été un casse-tête constant en première mi-temps pour l’Allemagne. Le capitaine a également bien fait de créer des opportunités clés dans le dernier tiers.

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

MFLuca de la Torre, 5 — Une journée tranquille au bureau pour le joueur qui n’a pas eu le même impact que Reyna après l’avoir remplacé à la mi-temps.

DF Cameron Carter-Vickers, 5 ans — Il est entré pour remplacer Richards après le troisième but de l’Allemagne, mais n’a pas pu faire grand-chose par la suite.

M.F. Brenden Aaronson, 5 ans – C’était une petite étincelle au milieu de terrain et pourtant, il n’a pas pu faire preuve de créativité pour créer de nouvelles occasions.

FW Ricardo Pepi, 5 – Entré pour remplacer Balogun en tête, mais n’a pas été en mesure de présenter le moindre danger pour marquer davantage pour l’USMNT.

M. Johnny Cardoso, — N / A

M. Kevin Paredes, — N / A