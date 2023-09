Pulisic: l’impact de Messi à Miami est énorme pour la MLS et le football aux États-Unis

ST. LOUIS — L’attaquant de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Christian Pulisic, a déclaré que la performance de Lionel Messi avec l’Inter Miami « aide absolument » à faire avancer la MLS.

S’adressant aux journalistes avant le match de samedi entre les États-Unis et l’Ouzbékistan, Pulisic a ajouté qu’il avait apprécié de voir l’impact du vainqueur argentin de la Coupe du monde sur le football américain, dont le moindre n’est pas ses 11 buts en 11 matchs de championnat et de coupe.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Cela aide absolument. Je veux dire évidemment tous les jeux qui [Messi’s] jouer en MLS et ces coupes deviennent des matchs massifs », a-t-il déclaré. « On dirait que tout le monde est là. C’est excitant, c’est amusant.

« Évidemment, ce n’est qu’une chose positive pour ce pays, donc j’aime regarder et suivre ce chemin à Miami. Évidemment, certains de nos coéquipiers américains sont là et ont très bien joué, donc c’est amusant de voir comment Messi est arrivé et aider à élever le niveau de cette équipe également.

Lionel Messi a fait un début accrocheur à l’Inter Miami. Will Navarro/Icon Sportswire via Getty Images

Pulisic profite de son propre moment productif avec le nouveau club de l’AC Milan, où il a marqué deux buts lors de ses trois premiers matchs de Serie A. Ceci après avoir lutté pendant une grande partie de sa dernière saison avec Chelsea.

« C’était définitivement le bon moment pour moi [to move] et j’adore ça en ce moment », a-t-il déclaré. « J’apprécie vraiment le jeu, j’ai évidemment réalisé de bonnes performances et je dois juste continuer. Je suis vraiment excité pour l’avenir là-bas.

Plus important encore, Pulisic semble avoir la confiance du manager milanais Stefano Pioli.

« Je veux dire, oui, c’est un grand changement en tant que joueur lorsque vous ressentez la confiance de vos entraîneurs et la confiance de vos coéquipiers », a-t-il déclaré. « C’est un bon sentiment et c’est comme ça en ce moment. »

Le camp actuel est le premier que l’entraîneur américain Gregg Berhalter passe avec l’équipe depuis la Coupe du monde 2022.

Le contrat de Berhalter a expiré fin 2022 dans le cadre d’une enquête de l’US Soccer sur un incident de violence domestique survenu en 1992 impliquant lui et son désormais épouse Rosalind et mis en lumière par la famille du milieu de terrain Gio Reyna.

Au cours des six mois suivants, les États-Unis ont été dirigés par intérim par Anthony Hudson et plus tard par l’actuel assistant de l’USMNT, BJ Callaghan, qui a mené l’USMNT à la victoire lors de la Ligue des Nations de la Concacaf 2023. Après avoir recherché le prochain manager américain, US Soccer a choisi Berhalter en juin.

« Je pense que nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés », a déclaré Pulisic. « Maintenant qu’il est là, ce n’est pas un grand changement pour nous. Nous ne faisions rien de complètement différent quand il n’était pas là et c’est juste de reprendre là où nous nous sommes arrêtés et de continuer à pousser et à nous améliorer chaque jour en essayant de préparez-vous pour ces grands tournois à venir.