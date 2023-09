Pulisic lance un coup sournois aux célébrités qui vont voir Messi

Christian Pulisic a envoyé un coup sournois aux célébrités qui ont vu Lionel Messi jouer pour l’Inter Miami contre le LAFC. La star américaine a déclaré que ces personnes étaient les bienvenues pour assister aux matchs de l’USMNT.

De nombreuses célébrités ont assisté aux matchs de MLS mettant en vedette Lionel Messi, attirant de grandes foules dans les salles à travers le pays. La liste des invités pour son dernier événement pour l’Inter Miami comprenait un who’s who des stars d’Hollywood.

Les fans ont vu la légende jouer contre LAFC devant une foule de stars au BMO Field. Selena Gomez, LeBron James, Leonardo DiCaprio, Tom Holland, Owen Wilson et Will Ferrell étaient tous assis dans les tribunes. La présence de tant de personnalités célèbres dans la tribune a fait la une des journaux, mais c’est l’Argentin qui a retenu le plus l’attention pour son jeu.

Pulisic invite les célébrités de Messi à voir les matchs de l’USMNT

Voyant combien de personnes célèbres sont allées voir Lionel Messi et son collègue all-star affronter les champions en titre, Pulisic a publié l’invitation ouverte sur son histoire Instagram.

L’ailier de l’AC Milan a republié une vidéo Instagram de la MLS montrant un certain nombre de personnalités dans les tribunes. Pulisic a remplacé la légende originale, « Les étoiles brillaient pour la journée de la MLS », par la sienne.

Pulisic a écrit : « Faites-leur savoir qu’ils sont également invités aux matchs de l’équipe nationale américaine », dans une invitation ouverte au public.

Quels sont les prochains matchs des États-Unis ?

La couverture d’Apple TV comprenait de nombreuses célébrités, dont beaucoup ont déclaré être des amateurs fréquents de jeux à Los Angeles. Cependant, il n’a pas été signalé que l’USMNT avait une fréquentation comparable aux matchs.

Pulisic est l’un des nombreux joueurs américains résidant actuellement à l’étranger qui reviendront aux États-Unis pour les deux prochains matches d’exhibition. Pendant ce temps, les meilleures ligues européennes se préparent pour leur prochaine trêve internationale.

Des matchs contre l’Ouzbékistan et Oman attendent les États-Unis respectivement à Saint-Louis et à Minneapolis. Étant donné que les deux équipes en compétition sont si redoutables, il est peu probable que de nombreuses stars acceptent l’offre au cours de la prochaine période.

