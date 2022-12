Pulisic fitness “plutôt bon” pour les Pays-Bas

DOHA, Qatar – Le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a déclaré que le milieu de terrain Christian Pulisic avait l’air “plutôt bien” pour participer aux huitièmes de finale de la Coupe du monde de samedi contre les Pays-Bas, bien qu’il ait besoin d’une confirmation de la séance d’entraînement de vendredi.

Pulisic souffre d’une contusion pelvienne qu’il a subie alors qu’il marquait le seul but du match lors de la défaite 1-0 contre l’Iran.

Classement à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le milieu de terrain américain a terminé la mi-temps, mais a finalement dû être remplacé.

“Nous allons le voir sur le terrain d’entraînement aujourd’hui”, a déclaré Berhalter lors de la conférence de presse de vendredi. “Ce que je pense, c’est que ça a l’air plutôt bien, mais nous devrons le voir aujourd’hui sur le terrain pour en avoir la confirmation.”

Pulisic a déclaré jeudi aux médias assemblés qu’il ferait “tout ce qui est en mon pouvoir” pour jouer, mais dans une interview exclusive avec Sam Borden d’ESPN, il a laissé entendre qu’il ne pourrait pas passer les 90 minutes complètes.

“Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, avec ce personnel et cette équipe médicale, pour m’assurer que, aussi longtemps que je pourrai être sur ce terrain, je serai là-bas en donnant mon 110% quoi qu’il arrive”, a-t-il déclaré.

“Parce que je le dois à ce match, je le dois à cette équipe, je le dois au pays à la maison. Je vais faire tout ce que je peux.”

Berhalter était moins optimiste en ce qui concerne l’attaquant Josh Sargent qui a été expulsé du match contre l’Iran à la 77e minute.

Selon un porte-parole de la Fédération américaine de football, il souffre de “douleurs à la cheville droite”.

“C’est un autre que nous allons tester à l’entraînement”, a déclaré Berhalter à propos de Sargent. “Voyons où il en est. Je pense qu’avec Christian, nous avons bon espoir. Je pense qu’avec [Sargent]un peu moins.

“Mais nous verrons. Je veux dire, il va tester, il va chèvre cette fois. À ce stade, il est temps. Si vous le pouvez, si vous pouvez le faire, vous le faites. Je suis donc sûr qu’il aura cet état d’esprit.”

Berhalter a également été interrogé sur le rôle de Giovanni Reyna, qui n’a été sur le terrain que 11 minutes pendant le tournoi.

“Si vous regardez comment les matchs se sont déroulés, nous avons pris les devants et devons le conserver, plus tard dans les matchs”, a-t-il déclaré.

“Le seul match où nous n’avions pas ce scénario, nous l’avons en fait mis pour aider à remporter la victoire. C’est donc juste comment nous pouvons l’utiliser de la manière la plus efficace.

“[He’s a] joueur vraiment talentueux, et nous recherchons le bon moment, mais il peut sans aucun doute aider cette équipe.”

Le match représente une opportunité pour cette équipe américaine de s’affirmer comme une force montante dans le jeu international. C’est une occasion qui n’est pas perdue pour le milieu de terrain américain Tyler Adams.

“C’est vraiment, vraiment cool de voir à quel point un tournoi peut changer la perspective des gens qui soutiennent le football”, a-t-il déclaré.

“Et je pense que c’était l’un de nos objectifs en entrant dans le tournoi; plus nous avançons, plus nous recueillons de soutien, et c’est ce que nous voulons.

“Nous voulons que la prochaine génération et les générations à venir aient ce soutien derrière elles. Donc, quand nous pouvons jouer un style attrayant, et combattre et représenter le pays de la bonne manière, vous allez rassembler ce soutien.”

Dans les mois qui ont précédé le tournoi, Berhalter a déclaré que le personnel d’entraîneurs américain avait étudié les équipes du groupe A, qui comprenait les Pays-Bas, en prévision d’atteindre les huitièmes de finale.

Et depuis le début du tournoi, il a déclaré que les États-Unis avaient eu plusieurs dépisteurs lors des matchs des Pays-Bas et avaient reçu un rapport de dépistage complet sur leur équipe après avoir battu l’Iran.

Berhalter a ajouté que les États-Unis avaient pratiqué les tirs au but jeudi et qu’ils le feraient à nouveau vendredi dans le but de se préparer à la possibilité d’une fusillade pour décider du match.

Avant la Coupe du monde, l’entraîneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, a déclaré qu’il n’avait pas étudié l’équipe américaine, mais après avoir vu l’équipe jouer contre le Pays de Galles pour commencer le tournoi, il l’a fixée pour passer à la phase à élimination directe.

“Les États-Unis ont démontré qu’ils avaient une excellente équipe”, a déclaré Van Gaal, s’exprimant en néerlandais et traduit par un interprète de la FIFA. “Je dirais même l’une des meilleures équipes. Une équipe qui est au point et ça va être un match très difficile.

“Mais il n’y a rien que nous ne puissions surmonter. Je veux dire que nous avons aussi une bonne équipe. Nous devrons attendre et voir dans ce match laquelle des deux équipes est la meilleure.”

Au cours de sa conférence de presse de 30 minutes, Van Gaal a réprimandé l’examen minutieux que lui et son équipe ont reçu au niveau national pendant le tournoi et a ri lorsqu’il a été informé que Berhalter avait reçu des commentaires similaires aux États-Unis.

“Ce que j’observe est une vision [from Berhalter]”, a déclaré Van Gaal. “Ce que je vois, c’est une équipe qui tient à exécuter cette vision, qui est de la plus haute importance. Et je vois la conviction, surtout la conviction des joueurs. Alors ça, pour un entraîneur, ça doit être fantastique.”

Van Gaal a également reconnu que l’équipe nationale néerlandaise était aux prises avec un certain nombre de joueurs affaiblis dans le groupe la veille du match.

Selon Van Gaal, plusieurs internationaux ont des “symptômes grippaux”, vraisemblablement causés par la climatisation. “Mais si ça circule dans le groupe, c’est inquiétant.”

Il a refusé de dire combien de joueurs sont impliqués. “Mais pas quinze.”

Van Gaal a également félicité le développement du football aux États-Unis.

“Eh bien, c’est typiquement américain, je dirais, qu’ils évoluent rapidement et qu’ils ont de nombreux joueurs dans les meilleurs clubs européens”, a déclaré Van Gaal.

“Donc, il va sans dire qu’ils seraient performants et obtiendraient ces résultats.

“C’est un processus et peut-être [fans in the] Les États-Unis ne s’attendaient pas à cela de cette équipe, mais je pense que si vous les regardez, il est clair qu’ils ont eu des opportunités et c’est ce qu’ils nous ont montré. Je ne pense pas que ce soit une surprise d’être assez franc.”