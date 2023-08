Pulisic fait ses débuts en Serie A avec un but époustouflant pour aider Milan à gagner

Le vedette des États-Unis, Christian Pulisic, a commencé sa carrière à l’AC Milan avec un style impressionnant en marquant un but et en en inscrivant un autre alors que Bologne a été battu 2-0 lundi lors de son match d’ouverture de la Serie A.

Pulisic, qui a rejoint Milan le mois dernier, a participé au premier match d’Olivier Giroud et son ancien coéquipier de Chelsea lui a rendu la pareille à la 21e minute.

« C’était un début fantastique à coup sûr », a déclaré Pulisic. « Je suis vraiment excité de faire partie de cette équipe. Les deux premiers buts nous ont vraiment aidés parce que ce fut un match difficile par la suite. Et pour moi, c’est aussi un bon début personnel, c’est bien d’avoir marqué. »

Pulisic est l’un des nombreux nouveaux visages des Rossoneri. Milan a été le club de Serie A le plus occupé pendant l’intersaison, amenant six nouveaux joueurs. Pulisic a déclaré que la présence d’anciens coéquipiers avait joué un rôle dans sa décision de rejoindre le légendaire club italien.

« C’était juste pour parler avec ces gars-là », a déclaré Pulisic. « Avec Olivier on a eu de bonnes expériences ensemble, j’ai joué avec Fikayo [Tomori]j’ai joué avec Ruben [Loftus Cheek] et la connexion est juste là, comme vous pouvez encore le voir ce soir.

« Et c’était génial d’obtenir à nouveau l’aide d’Ollie. C’était juste l’étape parfaite dans ma carrière et je me sens vraiment, vraiment le bienvenu. »

Christian Pulisic est arrivé à San Siro cette saison après quatre ans à Chelsea où il a marqué 26 buts en 145 apparitions. Photo par Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

Le coéquipier américain de Pulisic, Yunus Musah, a été suspendu pour l’ouverture de la saison. Mais d’autres nouveaux joueurs, Loftus-Cheek et Tijjani Reijnders, ont été titulaires, et ce dernier a également participé au premier match à la 11e minute.

Pulisic a effectué une passe transversale précise au poteau arrière où Reijnders l’a coupé pour que Giroud se glisse de l’autre côté.

Pulisic a fait encore mieux 10 minutes plus tard lorsqu’il a joué un doublé avec Giroud avant de tirer dans l’autre côté.

« Nous sommes très contents de ce premier match et je suis encore plus content pour Christian », a déclaré Giroud. « Je le connais très bien, nous avons joué ensemble et avions de bonnes relations sur le terrain. »

Avec une avance confortable et une chaleur avoisinant les 30 degrés – même la nuit – à Bologne, l’intensité de Milan a chuté.

Rafael Leão aurait pu en faire trois dans la dernière minute, mais son tir est venu de l’intérieur du second poteau.