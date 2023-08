Pulisic fait sensation lors de ses débuts en Serie A avec l’AC Milan

Christian Pulisic a fait des débuts sensationnels avec l’AC Milan en Serie A. Non seulement l’Américain a marqué un superbe but juste après 20 minutes. Il a été le catalyseur du premier but du match. à Olivier Giroud. Deux anciens joueurs de Chelsea qui ont un impact en Serie A sont quelque peu ironiques compte tenu des difficultés du club en Premier League.

Le toujours fiable Rafael Leao était exceptionnellement calme. Pourtant, la performance de Pulisic, au moins en première mi-temps, a montré ce que l’Américain apporte à la table. Lors de sa dernière saison avec Chelsea, Pulisic n’a marqué qu’un seul but. Toutes compétitions confondues, il a récolté deux passes décisives en 30 apparitions. Sa saison inaugurale avec l’AC Milan semble mieux démarrer.

Lors de cette campagne 2022/23 avec Chelsea, Pulisic a perdu du temps de jeu. Il n’a fait que sept départs en championnat. Sur les 38 matchs de Premier League de Chelsea, il a raté huit matchs.

Maintenant, il est en parfaite santé et joue dans une équipe qui le veut là-bas. Pulisic paie déjà des dividendes pour Milan. Il est arrivé sur un transfert gratuit, mais fournir un but et une « assistance au hockey » contre Bologne est un bon début. La saison dernière, Bologne a terminé neuvième. Par conséquent, ce n’était pas un jeu d’enfant. Même si Bologne n’est pas Manchester City ou Arsenal, marquer un but de qualité montre que Pulisic a toujours ce qu’il faut pour jouer en Europe.

Pulisic fait ses débuts en Serie A en victoire, l’AC Milan attend Musah

Pulisic n’est pas le seul joueur de l’USMNT à passer aux Rossoneri. Alors que Pulisic réalisait une solide performance contre les joueurs de Bologne et les muscadait pour le plaisir, Yunus Musah était assis en attente. Le milieu de terrain américain a été suspendu pour ce match en raison d’une accumulation de cartons jaunes pendant son séjour à Valence. Pulisic n’a pas joué le match complet. Il est sorti juste après une pause de refroidissement à 70 minutes.

Pourtant, les fans de l’USMNT peuvent se réjouir de savoir que Pulisic a bien performé, et Musah rejoint un milieu de terrain stable. Une partie de ce que Musah a si bien fait avec Valence et fait toujours avec l’USMNT est de faire avancer le ballon. Avec Leao et Pulisic sur les ailes et Giroud en haut, Musah devrait prospérer. Milan a gagné le match, 2-0, et Pulisic en était une des principales raisons.

