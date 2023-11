Pulisic et Weah manquent la liste de l’USMNT en raison d’une blessure

Jeff CarlisleCorrespondant de football aux États-UnisLecture de 5 minutes

Dans quelle mesure une blessure de Pulisic frapperait-elle l’USMNT contre Trinité-et-Tobago ? Janusz Michallik s’inquiète de l’augmentation des blessures pour l’USMNT avant son quart de finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

L’ailier de l’AC Milan Christian Pulisic et le milieu de terrain de la Juventus Timothée Weah ont été exclus de l’équipe nationale masculine des États-Unis qui participera aux quarts de finale de la Ligue des Nations de la Concacaf la semaine prochaine, les deux joueurs étant exclus pour cause de blessure.

Pulisic a subi un récidive d’une blessure aux ischio-jambiers gauche le mardi Victoire 2-1 sur Paris Saint Germain en Ligue des Champions. Weah a subi une blessure similaire au cours des deux dernières semaines.

L’effectif, mené par l’attaquant monégasque Folarin Balogun et l’attaquant du Borussia Dortmund Gio Reyna, contient encore 20 des 24 joueurs ayant participé aux matches contre l’Allemagne et le Ghana le mois dernier. L’attaquant de l’Eintracht Francfort Paxten Aaronson, le défenseur de Fulham Antonee Robinson, le gardien de la KAS Eupen Gaga Slonina et le milieu de terrain du PSV Malik Tillman reviennent tous dans l’équipe.

L’attaquant de l’Union Berlin Brenden Aaronson, frère de Paxten, fait également partie de l’équipe. Les débuts de Paxten à l’USMNT contre la Colombie cette année ont fait des Aaronson le neuvième groupe de frères à remporter une sélection pour l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Ken et Steve Snow sont les plus jeunes frères de l’USMNT à avoir participé ensemble à un match, jouant environ 15 minutes dans la seconde moitié d’une victoire amicale 1-0 contre le Costa Rica le 14 juin 1988 à San Antonio. À l’époque, ils avaient respectivement 18 et 17 ans.

Christian Pulisic et Timothy Weah ont tous deux été exclus de la liste de l’USMNT en raison de leurs blessures respectives. Michael Janosz/ISI Photos/Getty Images

L’USMNT devrait affronter Trinité-et-Tobago sur deux matches, le vainqueur se qualifiant pour les demi-finales de la CNL et décrochant sa qualification pour la Copa America de l’été prochain, que les États-Unis accueilleront.

Le premier match contre les Soca Warriors aura lieu le 16 novembre au Q2 Stadium d’Austin, au Texas. Le match retour se jouera quatre jours plus tard au stade Hasely Crawford de Port-d’Espagne, à Trinidad. L’USMNT a remporté les deux premières éditions du CNL.

“L’objectif qui nous attend est clair. Nous voulons concourir pour notre troisième titre en Ligue des Nations et la chance de jouer la Copa America, et il faudra de la concentration et de la détermination pour dépasser Trinité-et-Tobago”, a déclaré le sélectionneur américain Gregg Berhalter.

“Nous avons constitué un groupe de base au cours des deux dernières fenêtres pour nous préparer à cette opportunité, et nous voulons terminer l’année sur une bonne note et nous positionner pour participer à deux compétitions importantes l’année prochaine.”

Les États-Unis ont été éliminés des qualifications pour la Coupe du monde 2018 par T&T, s’inclinant face aux Soca Warriors 2-1 lors de la dernière journée de qualification. Le match retour marquera la première fois que les États-Unis joueront à Trinidad depuis cette nuit d’octobre 2017. Les deux équipes se sont affrontées trois fois depuis, les États-Unis l’emportant par des scores de 6-0, 7-0 et 6-0. , avec deux de ces matches disputés à la Gold Cup de la Concacaf.

Le match aller à Trinidad aura également lieu un jour après le 34e anniversaire de l’un des buts les plus importants de l’histoire du football américain. Le 19 novembre 1989, “Shot Heard ‘Round the World” de Paul Caligiuri a donné à l’USMNT une victoire 1-0 lors de la dernière journée de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 1990, renvoyant les États-Unis au tournoi pour la première fois en 40 ans. Les États-Unis détiennent un avantage historique de 21-3-4 contre Trinité-et-Tobago.

Liste des États-Unis

(Club/Pays ; Sélections/Buts)

GARDIENS DE BUT (3) : Ethan Horvath (Nottingham Forest/ENG ; 9/0), Gaga Slonina (KAS Eupen ; 1/0), Matt Turner (Nottingham Forest/ENG ; 35/0)

DÉFENSEURS (8) : Cameron Carter-Vickers (Celtic/SCO ; 14/0), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED ; 30/2), Kristoffer Lund (Palerme/ITA ; 3/0), Tim Ream (Fulham/ENG ; 53/1), Chris Richards (Crystal Palace/ENG ; 14/1), Antonee Robinson (Fulham/ENG ; 37/2), Miles Robinson (Atlanta United ; 27/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER ; 7/0)

MILIEUX DE TERRAIN (8) : Paxten Aaronson (Eintracht Francfort/GER ; 1/0), Johnny Cardoso (Internacional/BRA ; 9/0), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP ; 19/0), Lennard Maloney (Heidenheim/ GER; 1/0), Weston McKennie (Juventus/ITA; 48/11), Yunus Musah (AC Milan/ITA; 31/0), Gio Reyna (Borussia Dortmund/GER; 22/6), Malik Tillman (PSV Eindhoven /NED ; 6/0)

AVANTS (5) : Brenden Aaronson (Union Berlin/GER ; 36/8), Folarin Balogun (Monaco/FRA ; 6/3), Kevin Paredes (Wolfsburg/GER ; 2/0), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED ; 20/9), Alex Zendejas (Club América/MEX; 7/1).